Serveis socials, beques menjador i educació gratuïta: Aitana Mas desplega l’agenda legislativa per a fer front a la crisi

Més centres de serveis socials, més beques de menjador, universalitzar l’educació gratuïta per als menors de tres anys i desplegar l’agenda legislativa per impulsar els centres d’atenció en serveis socials. És el pla que ha dibuixat dimecres en les Corts Valencianes la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, en la seua primera compareixença parlamentària com a número dos del Govern autonòmic.

Mas ha exposat el calendari legislatiu de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que recull el testimoni de Mónica Oltra, i centrarà les accions del que resta de legislatura en les mesures més urgents per a fer front a la crisi. “La pandèmia, la guerra d’Ucraïna i la vertiginosa escalada de preus energètics han requerit i requereixen tota la nostra faena, tota la nostra intel·ligència col·lectiva per posar-les al servei del nostre poble”, considera la titular d’Igualtat, que ha citat l’oposició a col·laborar amb les mesures anticrisi. En aquesta línia, la setmana vinent mantindrà una trobada amb el PP i Ciutadans per arribar a punts comuns davant la inflació. En paral·lel, recorda als seus socis la importància dels espais de “codecisió”: “Som un govern plural i divers que representa la majoria social d’aquest país, que escolta veus diferents, complementa mirades, pren decisions coordinadament i les defensa unitàriament”, ha apuntat, i ha insistit immediatament que “els governs ens hem de preparar per donar una resposta que aporte més protecció i seguretat a famílies i empreses”.

En els pròxims mesos, ha indicat, es publicaran els quatre decrets que desenvolupen la Llei de serveis socials inclusius, que regularan els òrgans de participació, el comités d’ètica, l tipologia de centres i la qualitat dels serveis socials. En el primer trimestre del 2023 es recuperaran i es posaran en marxa un total de 14 centres de l’Institut Valencià de Serveis Socials (Ivass), entre aquests, els primers centres de dia per a persones majors de gestió pública directa. Alhora, la conselleria començarà les obres dels centres residencials del Pla Convivint, amb una estructura que busca acostar l’atenció al que seria una llar.

Durant el curs parlamentari que arranca al setembre, Mas es compromet a aprovar tres avantprojectes de llei perquè inicien el tràmit en les Corts Valencianes: la Llei de diversitat familiar, la d’accessibilitat universal i la Llei d’igualtat, que incorpora mesures contra la discriminació salarial i compensacions per infrarepresentació de gèneres en les titulacions acadèmiques. Entre aquestes, que les empreses que reben subvencions públiques no puguen subcontractar les faenes de neteja –com la de les kellys– o que aquestes faenes i les de menjador siguen de gestió directa en els centres públics.

La vicepresidenta ha posat en valor la faena de la seua antecessora en la conselleria, com l’augment en la inversió en serveis socials, que és del 8% del total pressupostari, el pla de construcció de residències i l’augment de prestacions i beneficiaris en el sistema de protecció social, que en alguns supòsits triplica el que hi havia el 2015. Mas també ha recordat mesures dels seus companys de Govern en educació, infraestructures i, especialment, en matèria de transparència, com a eina per a recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions.

Vertebració d'Alacant

Mas, que en la seua presa de possessió va reivindicar el paper vertebrador que vol assumir des del Consell, ha apuntat de nou a la cohesió territorial. “El sud ha de ser el protagonista dels seus reptes”, emplaça la vicepresidenta, que creu que l’executiu ha de fer costat a la societat civil alacantina sense exercir-ne la tutela. “No cal afonar-la sota el pes de promeses difícils d’executar que generen esperances que poden veure’s defraudades (...) La societat civil alacantina ha d’activar-se a si mateixa, fer més fluides les relacions amb la societat civil d’altres ciutats i comarques. Alacant s’ha de sentir copropietària, coprotagonista de l’aventura valenciana, de l’aventura comunitària”, ha remarcat.

L’oposició ha centrat les interpel·lacions a la consellera en la gestió de Mónica Oltra, retraient-li que no marque un “perfil propi”, que siga un càrrec “temporal” i que no canvie d’equip, en al·lusió a la investigació judicial. Sobre aquest tema, Mas ha confirmat que no destituirà la directora general investigada per la gestió dels abusos a una menor tutelada: “He decidit mantindre el meu equip. És el moment de la justícia i una qüestió de ser respectuosos amb els procediments judicials i els temps que marquen”, ha sentenciat.