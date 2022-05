València demana als seus veïns participar en el debat sobre el futur de la ciutat

L’Ajuntament de València demana als seus veïns que participen en el debat de model de ciutat que va arrancar dilluns. Inspirat en El Gran Debat Nacional, el consistori ha organitzat un fòrum urbà amb diverses sessions durant el mes de maig per abordar els reptes i les transformacions de la ciutat.

En un context de polarització política i canvis estructurals impulsats pels fons públics arran de les successives crisis, el consistori, dirigit per Compromís en coalició amb el PSPV-PSOE, demana als ciutadans participació. “Les transformacions necessàries per a abordar els reptes de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible requereixen grans acords i la implicació d’amplis sectors de la societat”, ha subratllat l’alcalde, Joan Ribó, durant la inauguració. “La ciutadania té veu i l’Ajuntament treballa per escoltar-la”, ha emfatitzat la regidora de Participació, Elisa Valía, i ha insistit que “la transformació de la ciutat marxa alineada amb la senda del progrés que ens marca Europa i per la qual ja caminen”.

El debat públic s’estructura seguint el marc de l’Agenda Urbana, vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb el canvi climàtic com a eix transversal. “La missió climàtica serà l’element articular dels debats, perquè la lluita contra el canvi climàtic és el gran repte per a la dècada pròxima”, ha subratllat l’alcalde. Així doncs, encara que es pretén transcendir del marc climàtic, aquest guiarà els fòrums participatius.

La primera pedra del fòrum, presentat dilluns, implica que la ciutadania dispose d’informació bàsica per al procés de selecció. El consistori ha difós un informe –que pot consultar-se en el seu portal web– amb dades relatives a l’esperança de vida, les zones verdes, l’ocupació o la producció d’energies renovables. De les dades municipals, representades fins al 2020, any en què la pandèmia fa trontollar les estadístiques, es desprén que l’esperança de vida ha augmentat dos anys en una dècada (fins a 83,1 anys), la producció d’energies netes ha crescut fins al 6% del consum i la taxa d’ocupació ha baixat del 17,6% al 15,7% en els anys de la crisi econòmica.

Les sessions consistiran en conferències o debats amb experts, que abordaran les idees i conceptes bàsics de cada bloc temàtic (mobilitat sostenible, perspectiva de gènere, dret a l’habitatge, àrees metropolitanes), les fortaleses i les febleses de la ciutat en cada qüestió i una ronda de propostes d’acció. Després d’escoltar els experts, els ciutadans tindran espais de participació en què traslladar les seues propostes, amb una figura relatora en cada jornada que s’encarregarà de canalitzar-les. En acabar les jornades, el consistori exposarà les principals idees recaptades i farà una anàlisi de viabilitat.

El fòrum urbà és finançat pels fons europeus de recuperació Next Generation, s’ha organitzat en el marc del procés de consolidació de l’Estratègia Urbana València 2030 i se sustenta en el projecte pilot de l’Agenda Urbana espanyola impulsada a València per donar resposta als reptes del canvi climàtic amb la perspectiva de la innovació orientada a missions.