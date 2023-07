Vox es compromet a eliminar des de la Generalitat “totes les polítiques posades en marxa per l'esquerra”

La portaveu parlamentària de Vox, Ana Vega, afirma que el compromís del seu partit és la derogació de totes les mesures que el Govern del Pacte del Botànic ha posat en marxa aquestes dues legislatures. En el seu discurs en el ple d'investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana, Vega ha reafirmat que eliminaran “totes aquelles polítiques posades en marxa per l'esquerra durant aquests huit anys”.

La parlamentària ha acusat l'Executiu de PSPV, Compromís i Unides Podem ha posat en marxa “polítiques de discriminació i persecució al dissident” i creu necessari “eliminar tota estructura política i associativa que les sustenta”. “El Consell ha servit al nacionalisme excloent de l'esquerra”, ha afirmat la portaveu de la ultradreta.

Vega, que ha manifestat que els 13 vots de Vox serviran per a fer a Mazón president i governar en coalició, ha assenyalat que Vox “farà de la batalla cultural una de les seues prioritats”.

La formació ultra serà “un soci lleial” del PP, al qual ha exigit complir tots els punts subscrits en l'acord per a governar junts. “Exigirem tots els compromisos subscrits. No hem signat un xec en blanc. No acceptarem menys”, ha emfatitzat. Amb tot, ha agraït Mazón que “tot i el soroll i les pressions”, haja pactat amb Vox.