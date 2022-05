Women’s Legacy: com posar fi a la història silenciada de les dones

El currículum acadèmic escolar és un frau de dimensions monumentals. Ho és des del moment en què la meitat de la població ocupa un 7,5% de continguts, i priva els seus congèneres de referents. Ho és des que configura un món en què allò masculí és el normal i allò femení el particular, l’abocat als marges. “El desajustament determina una visió del món sense dones i condiciona el seu desenvolupament. Hi ha una distorsió del relat cultural”, assenyala Ana López-Navajas.

Davant un auditori ple de docents, aquesta professora de llengua i literatura exposa unes xifres que congelen una percepció i l’alé: les dones són invisibles en les etapes educatives obligatòries, que coincideixen amb moments del desenvolupament determinants per a infants i adolescents. Aquest esborrament deriva en un “empobriment de la memòria cultural, un desconeixement del nostre bagatge que ens deixa coixes” i que és la primera pedra en la violència patriarcal.

En confiar a allò masculí l’universal i apartar la resta de la població, “naturalitzem discriminacions”, des de la violència de gènere al sostre de vidre o explotació sexual, apunta la docent. I encara que confia que el professorat treballa per la igualtat, aquest esborrament de base fa trontollar la resta del sistema. “Tot té a veure amb la falta de reconeixement, amb la deslegitimació, que, a més, es dona des de les aules”, incideix.

Per començar a estabilitzar la base, López-Navajas impulsa Women’s Legacy, un projecte europeu per a la inclusió de les dones protagonistes de la història i la cultura i el seu llegat en els continguts educatius. Després d’anys d’investigació docent, la idea innovadora s’emmarca en els plans Erasmus + KA201 i es va iniciar el 2020, amb la vista posada a tres anys i compta amb nou entitats sòcies d’Espanya, Itàlia, Lituània i Escòcia.

Entre els socis de Women’s Legacy, que coordina Educació de la Generalitat Valenciana, destaquen els serveis d’educació del Glasgow City Council, l’ajuntament de la ciutat més gran d’Escòcia; les universitats de València i Vílnius; i l’IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro, la xarxa italiana més gran d’empreses socials que treballen en formació professional i formació contínua.

El projecte, encara en fase de desenvolupament, però amb una xarxa de continguts ja disponibles, consta d’un curs de formació del professorat (Una ciència amb científiques per a l’aula), un banc de recursos amb activitats, indicacions i informacions sobre les dones i les seues contribucions; juntament amb tres catàlegs d’obres i fragments d’autoria femenina en música, literatura i art. Amb els recursos ja disponibles, el desconeixement no podrà ser una excusa per a esborrar la història de la meitat de la població.