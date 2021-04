Ximo Puig demana a Brussel·les la “suspensió temporal” de les patents per facilitar l’arribada de les vacunes

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que “l’accés a les vacunes no pot estar determinat ni pel poder adquisitiu de cada territori ni tampoc pels interessos privats dels laboratoris” i per això demana a Europa alternatives per a facilitar la vacunació. El president ha enviat un escrit al president del Comité de les Regions europees en què reclama una revisió de l’estratègia de vacunació, que suspenga temporalment les patents o habilite una tercera via per accelerar la immunització.

“Estem patint a Europa i en bona part del món una escassetat de vacunes i considerem que els territoris que conformem la Unió Europea hem d’actuar –amb tots els mecanismes al nostre abast– davant un doble perill: el nacionalisme de les vacunes i el mercantilisme de les vacunes”, expressa Puig en l’escrit.

Puig demana actuar de manera extraordinària davant una situació extraordinària i remarca: “Les patents no poden ser un obstacle a l’única eixida d’aquesta pandèmia: la vacunació universal i ràpida”. “Ni el mercat ni la burocràcia poden ser obstacle a la ciència i a la salut davant una pandèmia global”, insisteix en l’escrit, en què recorda que els Estats Units, el paradigma del lliure mercat, ha arribat a acords amb farmacèutiques per a incrementar la producció.

“No és lògic, ni tampoc eficient, que hàgem sigut capaços de desenvolupar unes quantes vacunes segures i eficaces en 11 mesos, i que tinguem la perspectiva que milers de milions de persones hagen d’esperar uns quants anys per ser vacunades per falta de producció”, expressa el president.

En l’escrit, el dirigent socialista planteja una via alternativa per a garantir l’arribada de les vacunes a tots els Estats, “amb fórmules de compensació a les empreses farmacèutiques afectades si s’opta pel marc jurídic que permet –davant condicions excepcionals– atorgar a terceres empreses les anomenades “llicències obligatòries” en paral·lel a les patents”.

La Comunitat Valenciana rebrà divendres 120.000 dosis extra d’AstraZeneca que es destinaran a vacunar les persones de 65 anys durant la setmana que ve, segons va informar la Conselleria de Sanitat Universal. A més, segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la setmana vinent es rebrà una altra remesa de dosis de Pfizer.