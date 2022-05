Ximo Puig encarrega al grup socialista en les Corts Valencianes ser escut de la seua acció en el Consell

El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, vol que les seues files estiguen cohesionades en el tram final de la legislatura. El dirigent valencià encarrega als seus diputats que coordinen l’acció en el parlament autonòmic i en el partit amb les línies marcades als nous consellers en l’exercici previ a la convocatòria electoral.

El líder del PSPV ha aprofitat dimecres la reunió del grup parlamentari que ha ratificat el nomenament d’Ana Barceló com a portaveu en substitució de Manolo Mata per a remarcar qüestions que ja s’han anat anticipant des del congrés en què va revalidar el seu mandat el novembre passat. Puig vol un partit sense picabaralles internes, amb tots els engranatges ben greixats perquè la màquina funcione a la perfecció davant les eleccions.

En els últims dies el president valencià ha fet un esment constant al “diàleg” entre forces polítiques i, en clau interna, a traslladar l’acció del Consell a la ciutadania, incrementar la projecció de les accions dures a terme i les que han de materialitzar-se l’últim any. Els socialistes posen l’accent en les dades d’ocupació, les noves infraestructures o projectes com la gigafactoria de bateries de Volskwagen a Sagunt.

El partit és conscient –i així li ho han apuntat en el seu entorn– que un any no és prou per a les grans reformes que queden per escometre’s i que la pandèmia ha trastocat. “Tenim grans possibilitats, s’obri un moment de grans oportunitats, de transformació econòmica i social” per a “consolidar l’estat social”, apuntava el president després de la reunió amb el grup parlamentari. Així doncs, els socialistes han d’esforçar-se a traslladar que el projecte va més enllà dels cicles electorals, apunten alguns parlamentaris, per garantir-se una tercera legislatura en el Palau de la Generalitat.

En aquesta línia, en la seua primera intervenció com a síndica dimecres, Barceló assegurava que “continuarà defensant amb la seua faena els interessos generals i el valor del públic” i estarà “al carrer, amb els ciutadans, escoltant-los”. “Estarem molt prop dels ciutadans per compartir expectatives, necessitats i compromisos que ens permeten continuar transformant la vida dels valencians i valencianes”, ha incidit. La síndica, que ja va ser portaveu adjunta amb Manolo Mata abans de ser nomenada consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, tindrà la tasca de posar a punt el grup parlamentari per tancar el curs amb els compromisos programàtics complits. A priori no hi haurà més canvis en el grup parlamentari, al qual s’incorpora com a diputada Xelo Angulo, ex-directora general de Cooperació. Barceló mantindrà com a portaveu adjunta Carmen Martínez, que va sonar com a possible relleu en la conselleria de Sanitat, i amb qui ha treballat en equip des de fa anys.

Negociar el decret de mesures urgents

Una de les primeres oportunitats per a posar en pràctica aquesta crida a l’acord i al diàleg serà la convalidació del decret de mesures energètiques. En el ple del dimecres que ve les Corts Valencianes debaten el decret per a fer front a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna, un document que s’ha topat amb més obstacles dels esperats. L’aprovació en el ple del Consell va costar unes quantes setmanes, hagué de tornar a elaborar-se per errades advertides per l’Advocacia i finalment va eixir per unanimitat en l’executiu. No obstant això, en els grups parlamentaris de l’Acord del Botànic encara hi ha discrepàncies notables pel que fa a la mànega ampla per a aprovar plantes fotovoltaiques que Compromís i Unides Podem volen matisar. Dimecres, la nova portaveu del PSPV, soci majoritari en el govern de coalició, es mostrava oberta a asseure’s amb els seus companys.