Ximo Puig: “Soc més pedrista que mai”

La pandèmia és un dels episodis que més ha marcat a Ximo Puig com a governant. Entre els seus pitjors records estan les cridades de la consellera de Sanitat cada nit per a informar-lo dels ingressats i morts, “quan no sabíem que anava a passar”. Però entre els millors, recalca, està haver “testat la potència que té la societat valenciana”.

“Del que més orgullós em sent és de la societat valenciana. No hi ha res comparable amb la reacció de la societat valenciana davant la pandèmia. Va actuar amb una maduresa extraordinària”, ha expressat el president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig. El secretari general dels socialistes valencians ha presentat aquest dilluns el seu llibre Una idea d'esperança, unes reflexions sobre els huit anys del govern del Pacte del Botànic. En elles, recalca: “Les lliçons de la pandèmia cal escoltar-les personal i col·lectivament”. I entre elles, destaca: “Cada dia cal viure'l”.

Puig ha presentat el volum en un acte plagat de simbolisme. Celebrat al jardí botànic, que va donar nom al primer acord per a un Govern progressista en la Generalitat Valenciana, trenta dies després de les eleccions que trauen als seus signants del Consell. A la presentació han assistit representants de l'associació de víctimes de l'accident del metro, l'aniversari del qual se celebra coincidint amb la presentació, i que va ser el primer col·lectiu que Puig va rebre, a fi de realitzar una “governança ètica”.

El dirigent valencià, amb notables topades amb el president del Govern i del seu partit, s'ha confessat “més pedrista que mai”, encara que ha reconegut les diferències en les quals, assegura, sempre ha defensat els interessos de la Comunitat Valenciana. El president en funcions creu que a Pedro Sánchez “se li ha tractat injustament”, arribant a titllar-li d'okupa de la Moncloa i subratlla que “li ha donat una presència a Espanya que no se li ha donat mai”. En aquesta línia, considera que si el partit és capaç de posar els interessos d'Espanya en l'agenda es revalidarà el govern amb el PSOE al capdavant.

Sobre el tomb electoral a la Comunitat Valenciana, ha considerat que es deu a la incapacitat de posar els temes valencians en agenda. Amb tot, ha assenyalat en diverses ocasions que només hi ha 20.000 vots de diferència entre blocs i ha expedit al Consell de Carlos Mazón governar per a la diversitat de la comunitat. En concret, ha reclamat no ser “equidistant”, respecte a la violència de gènere, la xenofòbia i l'homofòbia.

L'acte, moderat per les periodistes Ana Matamales, Ana Garrido i Ana Talens, ha vingut precedit d'una intervenció del catedràtic José Luis Villacañas. “Ningú pot ignorar que la Generalitat Valenciana ha recuperat sota aquest govern el prestigi”, ha valorat José Luis Villacañas en la presentació, en la qual ha subratllat que durant aquests huit anys “no hem hagut de parar pels espectacles de la xafogor”, al mateix temps que ha recalcat les inversions públiques en Educació, Sanitat o Serveis Socials. Ha aconseguit bones dades econòmiques, ha aplaudit el catedràtic, però ha aconseguit alguna cosa millor: “Que el creixement [econòmic] disminuïsca la desigualtat”. Com Puig, Villacañas considera que “altres valoracions alienes al govern del Botànic” han propiciat el tomb electoral, i creu que “s'ha imposat una idea d'Espanya estreta i irreal” que l'encara president autonòmic ha rebutjat.

President del grup i senador territorial

El president de la Generalitat serà president del grup parlamentari socialista i senador per designació territorial. Puig ha manifestat la seua intenció d'estar en totes dues cambra, sent útil on el partit li reclame. Cedirà el protagonisme parlamentari a diputats com Rebeca Torró i Arcadi España i adoptarà una posició més forta en els grans debats. El seu entorn apunta a la constitució del grup com un 'govern en l'ombra', preparant iniciatives i mesures. No és fer oposició, apunten, és plantejar mesures alternatives.