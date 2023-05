Yolanda Díaz, amb Héctor Illueca en les autonòmiques i amb Joan Ribó a l'alcaldia de València

Des que la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, anunciara la seua intenció d'encapçalar una plataforma electoral -més enllà d'Unides Podem- que concorreguera a les eleccions generals del pròxim mes de desembre i presentara Sumar a Madrid el passat 2 d'abril, molt s'ha especulat sobre a qui anava a recolzar en els comicis locals i autonòmics del 28 de maig: a Unides Podem, coalició de la forma part, o a les diferents formacions que s'han mostrat favorables al projecte de Sumar, com és el cas de Compromís en la Comunitat Valenciana. Dirigents de Podem, com la ministra Ione *Belarra, han reclamat reiteradament a Díaz que fera campanya per la formació morada.

Aquest divendres, s'ha revelat el misteri. Yolanda Díaz ha programat 18 actes per tota Espanya en els quals recorrerà fins a onze comunitats autònomes amb l'objectiu d'“ajudar” les formacions progressistes a “consolidar governs que han servit per a recuperar drets de la ciutadania i impulsar candidatures de confluència que puguen fer-ho en un futur pròxim”.

Així, es dona la circumstància que el dia 24 de maig, la líder de Sumar estarà a Alacant per a recolzar a Héctor Illueca, vicepresident segon del Consell i candidat d'Unides Podem-Esquerra Unida a la presidència de la Generalitat, mentre que el 25 de maig acompanyarà a l'alcalde de València i candidat de Compromís a la reelecció, Joan Ribó, en un acte organitzat per la Comissió Ciutat-Port sobre la polèmica ampliació del port valencià en el qual també participarà la candidata d'UP-EUPV, Pilar Lima. Es dona la circumstància que Ribó va ser present en l'acte del 2 d'abril a Madrid en el qual Yolanda Díaz va presentar Sumar en societat.

La vicepresidenta del Govern, un dels principals valors de l'esquerra, aclaria aquesta setmana que Sumar no es presenta a les locals i autonòmiques, al mateix temps que insistia que farà campanya “al llarg i ample” del país perquè no caiga cap govern progressista, com és el cas del Botànic en la Comunitat Valenciana.