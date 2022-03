Pols per la tramitació de llicències urbanístiques a València: els col·legis d’arquitectes s’ofereixen davant el rebuig dels funcionaris

El Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATIE) han acordat oferir els seus recursos a l’ajuntament de la capital valenciana per reduir els temps d’espera en la concessió de llicències que actualment, segons diuen, “acumula demores de més d’un any”. Paradoxalment, el Col·legi d’Arquitectes ha interposat alguns recursos contra els expedients d’obres públiques que retarden la tramitació de les llicències.

Totes dues entitats col·legials pretenen posar-se a la disposició de l’ajuntament per ocupar-se de la verificació tècnica i formal de la documentació requerida en la concessió de llicències per a agilitar els temps d’espera. Es tractaria d’intervindre en el procés de gestió de llicències, a través d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.

“Volem col·laborar en la resolució d’un problema que ens afecta a tots. Els nostres col·legis professionals, com a corporacions de dret públic, independents i especialitzades en el seu àmbit d’activitat, poden prestar serveis a l’Ajuntament per afavorir el funcionament àgil, tant de l’edificació a la ciutat com de les activitats econòmiques que necessiten una llicència d’activitat”, assegura la presidenta del CTAV, Marina Sender.

No obstant això, fonts del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de València assenyalen que dels 10.000 expedients que es va trobar la corporació municipal el 2015, amb el canvi de govern, actualment n’hi ha oberts uns 3.000. D’aquests, no tots són de llicències pendents de concessió, ja que l’expedient es manté obert fins que s’obté el certificat final d’obra, mentre que la llicència ja està concedida. “Menys de la meitat estan pendents d’obtindre llicència”, assenyalen les mateixes fonts.

El termini actual en què s’informen els projectes s’ha reduït d’un any a set mesos. A més, el consistori també recorre a l’opció de la declaració responsable, en què es presenta la documentació i, després de les comprovacions pertinents, es pot iniciar l’obra.

La col·laboració per part del CTAV i del CAATIE, argumenten, està avalada per la llei autonòmica d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) i inclosa en les funcions dels col·legis professionals en la seua col·laboració amb els ajuntaments.

D’altra banda, la secció sindical de la Confederació General del Treball (CGT) a l’Ajuntament de València ha reaccionat davant la “manipulació i la hipocresia” de tots dos col·legis professionals. El sindicat defensa la funció pública “davant de l’assetjament constant per part de diversos col·lectius empresarials del sector immobiliari i dels interessos corporativistes d’aquests col·legis professionals”.

“Considerem que pretendre fer creure que els pretesos problemes de tramitació de les llicències són causats exclusivament per la gestió administrativa i oferir-se a substituir el personal funcionari en la seua tasca de garantir l’interés general i el compliment de la legalitat és, com a mínim, atrevit, ja que tant en el sector privat com en el públic és ben sabut que el registre i el visat de projectes que fan aquests col·legis s’ha demostrat poc rigorós i ineficaç com a mecanisme de control del compliment de la normativa urbanística i tècnica que precisament avalua el personal funcionari en la tramitació de les llicències”, sosté CGT.

A més, el sindicat dubta de la legalitat del conveni de col·laboració proposat i al·ludeix a un procediment sancionador contra diversos ajuntaments, entre els quals el de València, per part de la Comissió Nacional de la Competència, “que declarava la seua irregularitat”.