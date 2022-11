Porcs vietnamites, d’animals exòtics de companyia a plaga a Castelló de la Plana

Fa al voltant de 20 anys una mascota exòtica irrompia en la societat occidental, el porc vietnamita. De la mà d’estreles de Hollywood com George Clooney aquest animal es posava de moda i s’hi van sumar altres famosos com l’exfutbolista David Beckam o a Espanya personatges com Eugenia Martínez de Irujo. Aquesta excentricitat de famosos va passar també a popularitzar-se entre la ciutadania, però aquest porquet que molts adoptaven de cara entranyable creix, i creix molt, i molts han optat per desfer-se d’aquests exemplars quan se’ls en va de les mans el capritx.

La seua mala gestió va fer que el 2019 es considerara espècie invasora, cosa que implica que està prohibit com a mascota pel mal que causa l’expansió incontrolada d’exemplars solts. Entre els danys que provoca estan els mediambientals i la hibridació amb senglars autòctons.

En una situació extrema se situa la ciutat de Castelló de la Plana, que ha vist que la població d’aquests animals abandonats s’ha convertit en plaga. Així doncs, la Regidoria de Salubritat i Salut Pública ha retirat 67 exemplars dels carrers enguany, intensificant el control sobre la plaga.

L’Ajuntament de Castelló ha duplicat les captures, amb la retirada de 30 exemplars davant dels 16 del mes de febrer, en què es va posar en marxa el dispositiu especial de la Regidoria de Salubritat i Salut Pública. Des del començament de l’any ja se n’han retirat 67 exemplars de la via pública en diferents batudes fetes per serveis tècnics especialitzats a la zona del Mestrets.

El regidor de Salubritat i Salut Pública, Ignasi Garcia, ha destacat: “En el que va del tercer trimestre de l’any, l’Ajuntament de Castelló ha capturat fins a 39 porcs vietnamites”. “Aquestes accions ens han costat uns diners a l’erari públic, i és important conscienciar la gent que els cria i que després els abandona pel nostre terme municipal, amb el perjudici que suposa per a tota la ciutadania”, ha remarcat Garcia.

Amb captures setmanals, el mes de febrer es van retirar 16 exemplars de porcs vietnamites i 12 al març. Al setembre es van intensificar les batudes i es van capturar 9 porcs, i se’n van sumar 30 des del 4 d’octubre fins al 2 de novembre. Ara, fins a finals del 2022, la regidoria continuarà amb les revisions dels solars i les zones on s’ha comprovat que es crien aquests animals, apostant per una gestió integral del control d’aquesta plaga amb l’objectiu de minimitzar-la i erradicar-la del terme municipal.

Per a intensificar aquestes faenes, la regidoria té previst aquest últim mes la contractació d’un gestor cinegètic, que treballarà juntament amb els tècnics en la detecció dels focus de cria d’aquesta espècie exòtica invasora, que comporta un important impacte ecològic, econòmic i de risc associat al seu entorn, dins dels protocols municipals de control del porc vietnamita.