El Port de València assegura que no té “cap exigència” ni vol estar en el Consorci que gestiona la Marina de València

“Nosaltres no estem en el Consorci València 2007 i no volem estar-hi. Per tant, no tenim cap exigència sobre aquest tema, donarem una mà en tot el que faça falta, fins i tot per a estar-hi si cal. Però només hi estarem si ens ho demanen i si Ports de l’Estat ens hi autoritza”.

Així es va pronunciar divendres el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, sobre la polèmica avançada per elDiario.es al voltant dels problemes de funcionament amb què s’ha trobat el Consorci, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament de la Marina de València i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), després de comunicar el mes de setembre passat el Ministeri d’Hisenda que abandonava l’ens per haver condonat el deute de 380 milions.

L’abandó d’una de les administracions va obrir uns llimbs legals, per la qual cosa des del Ministeri es va proposar que ocupara el seu lloc l’Autoritat Portuària de València (APV), com a entitat dependent de Ports de l’Estat, amb les mateixes atribucions, és a dir, dret a veto en les votacions, cosa que implica tindre l’última paraula. Tanmateix, aquesta opció va ser rebutjada per l’alcalde de València, Joan Ribó, i des de llavors no s’ha tornat a convocar el Consell Rector en què s’han d’abordar totes aquestes qüestions, és a dir, formalitzar l’eixida d’Hisenda i, per tant, redactar uns nous estatuts per a refundar el Consorci.

Martínez va explicar que a ells se’ls va proposar entrar en les mateixes condicions que estava Hisenda, però que en cap moment s’han pronunciat sobre aquest tema ni han exigit res i va insistir que no hi tenen més interés i que qualsevol decisió ha de ser autoritzada per l’organisme portuari estatal.

Més enllà del que s’acorde finalment, el que ja és un fet és que la concessió a 35 anys dels terrenys portuaris a la Marina aprovada el 2013 s’ha anul·lat “de manera unilateral”, segons diverses fonts consultades, i ara es procedeix a la renovació d’any en any.

Aquesta maniobra impedeix que es puguen escometre inversions a llarg termini, o que es puguen atorgar nous espais per a hostaleria o empreses d’innovació, fins i tot optar a fons europeus a causa de la situació d’interinitat en què quedaria l’espai, amb l’obligació d’obtindre una renovació de la concessió cada any.

A més, com va avançar també aquest diari, l’APV ha reclamat al Consorci 1,8 milions d’euros en taxes d’ocupació per espais que s’han de desenvolupar, però que ara manquen d’ús, per la qual cosa el Consorci ha optat per retornar-los al Port, per no poder fer front a aquests pagaments. Així doncs, qualsevol iniciativa en aquests terrenys que són d’ús urbà els gestionarà la mateixa APV.

En aquest sentit, Martínez es va remetre al que diu la legislació en matèria d’exempció de taxes i de desafecció de terrenys. No obstant això, altres fonts asseguren que entre administracions aquestes taxes es poden eximir si l’ús del sòl es considera d’interés general, cosa que en el cas de la Marina es donaria, perquè les iniciatives promouen usos relacionats amb la cultura i la innovació.

Les mateixes fonts consideren que es tracta d’una maniobra de pressió de l’APV perquè desaparega el Consorci i fer-se finalment amb el control de tota la Marina de València des d’un altre organisme com la Fundació València Port, però sempre sota el control de l’ens portuari.

El Consorci té previst convocar el consell rector al final d’aquest mes o el començament del que ve, per fixar la quota de liquidació del Ministeri d’Hisenda, amb l’objectiu de legalitzar-ne l’eixida, i d’oficialitzar també l’eventual entrada de l’APV i, a partir d’ací, modificar els estatuts i crear un nou Consorci.

L’ampliació nord es retarda

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, espera rebre l’informe de Ports de l’Estat sobre el projecte constructiu de la futura terminal nord de contenidors a principis de la setmana vinent, el 14 o 15 de febrer, per saber si s’hi ha d’introduir cap modificació, cosa que espera que no calga.

No obstant això, una vegada rebut el document, haurà de passar diferents tràmits, entre els quals un informe de compatibilitat d’estratègies marines del Ministeri de Transició Ecològica, a més de ser aprovat pel consell de ministres, abans de ser aprovat definitivament. Posteriorment, s’haurà de licitar i, una vegada licitat, serà quan es puga adjudicar la nova terminal nord a TIL, companyia filial d’MSC.