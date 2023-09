El port de València, causant de la regressió de les platges del sud, no aporta ni un euro dels 28 milions que costa regenerar-les

“Amb les conclusions del seguiment previst en el Pla de Vigilància Ambiental quant a l’afecció potencial a la dinàmica litoral del projecte, es proposaran les mesures correctores pertinents per a evitar la regressió o l’excés del basculament de les platges situades tant al nord com al sud de l’actuació. Aquestes mesures es recolliran en un projecte específic promogut per l’Autoritat Portuària de València (APV) i sotmés, si escau, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (...). Aquest projecte haurà de ser aprovat per la Direcció General de Costes”.

La declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 de l’ampliació nord del port de València, que segons els defensors del polèmica actuació continua vigent a pesar que s’ha modificat el projecte i de la sentència judicial que l’ha qüestionada, s’expressa en aquests termes en relació amb la manera d’actuar en cas de detectar-se un procés de regressió a les platges del Parc Natural de l’Albufera.

Aquest procés ja s’ha produït i s’ha vist accelerat per les successives ampliacions del port de València, entre altres causes, com la falta d’aportacions sedimentàries del riu Túria, posant en risc el Parc Natural de l’Albufera. No obstant això, l’APV no ha complit la seua obligació reflectida en la DIA tal com recull l’informe de compatibilitat amb l’estratègia marina que va publicar Costes i que planteja 21 objeccions a l’ampliació.

Tant és així, que en l’actualitat és el Ministeri de Transició Ecològica el que desenvolupa les faenes de regeneració de les platges del sud, amb una inversió rècord en aquesta mena d’actuacions de 28 milions d’euros finançats amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, sense que l’APV haja aportat ni un sol euro, tal com han confirmat fonts ministerials, malgrat ser en part el gran responsable de l’erosió.

Com ha anat informant elDiario.es, l’objectiu de l’actuació és la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 m), del Saler (2.700 m) i de la Garrofera (1.800 m), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, al terme municipal de València, amb una longitud de 7.100 metres. Es pretén la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 i la prolongació de la Gola del Pujol en uns 75 metres, per a permetre el suport del material abocat.

La regeneració consistirà a recarregar artificialment la platja fins a arribar a una amplària entre 40 i 70 metres segons les zones, que augmentarà la protecció davant de temporals. Per fer-ho, s’utilitzaran prop de 3 milions de metres cúbics de material procedent d’un jaciment submarí situat davant de la costa valenciana (Sueca/Cullera) a una profunditat entre 60 i 80 metres, allunyat de la façana litoral.

Està prevista, igualment, la regeneració dunar de la zona, incloent-hi la instal·lació de captadors d’arena i la plantació de vegetació dunar.