El Port de València inicia els enderrocaments de les naus de Boluda amb el recurs de la permuta i l’ampliació sense resoldre

“La nau dels ferrers de ribera de les drassanes d’Unión Naval de Levante, construïda fa 100 anys ja és història. Ha sigut derrocada per a la construcció de la nova estació marítima, o el que vulguen. El que caldria seria incloure-hi el Museu Marítim”. Això escriu en el seu perfil de Facebook Vicente J. Vallés, un extreballador de les drassanes, l’activitat del qual quant a la construcció d’embarcacions al port de València va acabar el 2012.

Els enderrocaments estan vinculats a la nova terminal de creuers que la polèmica ampliació del port de València, encara sense aprovar, i els terrenys de la qual estan immersos en un litigi judicial a compte de la permuta de concessions aprovada en favor del navilier i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, que més tard es va anul·lar arran dels informes de la Intervenció General i l’Advocacia de l’Estat, que van considerar l’operació lesiva per a l’interés públic.

Al final de juny del 2021, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar l’inici d’un expedient de lesivitat per deixar sense efecte la permuta esmentada que el Port mateixa aprovar el 2019, pel fet de reconéixer que pogué haver-hi un crebant per als interessos públics, un extrem que ara ha de dirimir el Tribunal Superior de Justícia per a impugnar definitivament la permuta, si considera que efectivament la concessió d’Unión Naval s’hauria d’haver recuperat per la via de la caducitat, i per tant sense cost per a les arques públiques.

A l’agost del passat any, l’APV va anunciar l’inici del procediment d’adjudicació de les obres de “condicionament de la parcel·la de l’antiga drassana del port de València” i ja informava de la demolició d’alguna de les naus i altres edificacions del recinte i la rampa del varador nord, així com el desmuntatge de tots els equips i instal·lacions, i de les instal·lacions de prefabricació dels blocs d’acer. Aquest procediment també inclou l’alienació dels materials reutilitzables, com ara teules o peces metàl·liques, per a la venda amb un valor estimat superior a 400.000 euros.

L’APV assegura que aquesta actuació “no està afectada per la concessió per a l’execució d’una nova edificació a Corporación Marítima Boluda que compta amb la suspensió parcial per part de la Secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana”.

Aquesta resolució de la secretària d’Estat del 3 d’agost de 2021 concerneix “la posada a la disposició de Boluda Corporación Marítima dels terrenys necessaris per a l’execució de la nova edificació i els aparcaments, que encara no s’han iniciat, mantenint els seus efectes a la utilització de l’edificació existent, en els termes establits en els plecs de condicions de la concessió aprovada, la qual cosa permet continuar amb l’execució de les obres i actuacions de l’APV”.

El projecte de la nova terminal de passatgers, que es projecta entre el moll de Ponent i el moll Perfecto Palacio en la zona ocupada anteriorment per la drassana d’Unión Naval de Valencia, ocuparà una superfície aproximada de 100.000 metres quadrats.

El disseny d’aquesta infraestructura mantindrà els quatre elements de l’antiga drassana catalogats per la Càtedra Demetri Ribes d’arqueologia industrial de la Universitat de València com a peces de valor històric artístic.

En concret, es tracta del depòsit d’aigua, la graderia de construcció de vaixells, dues grues i la subnau A de la nau III. Serà un edifici històric i emblemàtic de la València marítima que continuarà prestant servei a la ciutat i a la ciutadania –més de cent anys després de la seua construcció– ara, amb les tecnologies mediambientals més modernes.

Una terminal al costat de la ciutat sense informe ambiental

L’associació de veïns del barri de Natzaret ha criticat que les obres han començat sense que s’haja aprovat el pla especial de la zona sud del port de València i sense que s’hagen contestat les al·legacions relatives a aquest pla.

“Encara estan sense contestar les al·legacions que vam presentar l’any passat a l’Ajuntament, però sense el planejament aprovat l’Autoritat Portuària de València (APV) ja hi fa obres des de novembre del 2021 en aquesta zona”, ha denunciat el portaveu de l’entitat, Julio Moltó.

Segons el portaveu veïnal, el pla especial de la zona sud del port camufla el trasllat de la terminal de creuers del dic nord, on està actualment, al sud al costat de Natzaret sense una declaració d’impacte ambiental (DIA) que l’empare, una situació que han posat en coneixement del Defensor del Poble. A més, denuncien que el pla no recull la reivindicació ciutadana d’una desembocadura oberta a la mar del llit històric del riu Túria.