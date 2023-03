El Port de València inicia la recuperació dels terrenys cedits a la ciutat en la Marina i d’edificis com el Veles e Vents

“Quan l’Estat torna el crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) desapareix l’objectiu d’utilitat pública que tenia l’explotació comercial dels espais i ací és on l’informe de l’Advocacia de l’Estat assenyala aquest punt. Allò que abans tenia utilitat pública, cal examinar ara cas per cas si continua tenint la mateixa utilitat pública. I per a això, si alguna activitat no té interés públic, el que es pot fer és revertir el terreny a l’Autoritat Portuària i que siga aquesta la que atorgue una concessió perquè es mantinga aquesta activitat, o al venciment de la concessió es deixa de fer aquesta activitat”.

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, i el director general, Francesc Josep Sànchez, van justificar amb aquestes paraules l’inici dels tràmits per a la recuperació dels 160.000 metres quadrats de terrenys situats en la Marina de València desafectats i cedits en el seu moment a l’Ajuntament de València per mancar d’ús portuari amb l’objectiu inicial d’explotar-los comercialment per poder tornar els 360 milions d’euros del crèdit ICO que en van possibilitar la transformació.

Martínez va al·ludir a l’article 145 de la Llei de patrimoni i a l’article 44 de la Llei de ports segons els quals l’Estat pot cedir de manera gratuïta béns sempre que siga per a fins d’utilitat pública o interés social i, en cas de no ser així, els béns podran ser recuperats.

Aquest procés suposa un nou xoc frontal entre l’APV i l’Ajuntament de València, que considera que en tots els casos es manté l’interés social dels usos més enllà que el deute amb l’ICO haja sigut condonat i adverteix d’accions legals contra l’APV si posa fi a la desafecció dels terrenys.

L’àmbit de terrenys afectats per aquesta decisió va des de la pèrgola, situada a l’altura de Marina Beach, fins al magatzem 5, poc abans de la llotja de pescadors, i afecta edificis com el Veles e Vents, Docks, Edem i Llançadora. Encara que també estarien en aquesta zona els magatzems 2, 4 i 5, en aquest cas per mancar d’usos l’Ajuntament podria mantindre la tutela sobre aquests, sempre que es destinaren a usos ciutadans, com és el cas del magatzem 2.

Per exemple, l’edifici Veles e Vents, en què hi ha activitat econòmica, principalment hostaleria, hauria de revertir a l’APV si se li vol mantindre la mateixa funció, segons l’explicació donada per Martínez i Sànchez. Una altra opció, encara que més remota, seria arribar a un acord econòmic perquè l’Ajuntament adquirira els terrenys en propietat.

A més, els responsables de l’APV van mantindre la seua negativa a integrar-se en el futur ens gestor de la Marina de València una vegada es liquide el Consorci, entitat que ara gestiona tots els espais (els del Port i els de l’Ajuntament) després de prorrogar-li l’APV la cessió dels seus terrenys durant un any, per la qual cosa, finalitzat aquest termini, es farà més complicada encara la seua viabilitat.

De fet, el Consorci ja ha tornat a l’APV infraestructures com l’Estació Marítima, atés que no pot adjudicar ni renovar concessions a més d’un any vista.

Ampliació nord i connexió ferroviària amb Ford

Sobre la polèmica ampliació nord, Martínez va descartar que el retard del Consell de Ministres per a aprovar el projecte constructiu amb una inversió pública de 542,6 milions d’euros estiga relacionat amb la suspensió cautelar emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid amb relació a la seua capacitat de decidir sobre la necessitat d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

A més, va comentar que normalment des que es produeix l’aprovació d’un projecte fins que passa pel consell de ministres solen passar quatre mesos, per la qual cosa espera que a l’abril se li done el vistiplau.

Finalment, va informar que l’APV està treballant al costat de Ford per implementar un servei de tres trens diaris per al trasllat de mercaderies entre la fàbrica d’Almussafes i el port de València, a fi de substituir el transport per carretera i reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Segons els responsables portuaris, la firma automobilística està “treballant molt seriosament per a posar unes tres entrades i eixides diàries de combois” entre la factoria i el port per “llevar camions de la carretera”. “Ens agradaria que al llarg d’enguany ho veiérem funcionant, estem treballant perquè siga una realitat com més prompte millor”, van assegurar.