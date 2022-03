El Port de València no estarà en l’ens gestor de la Marina, que dependrà de l’Ajuntament i de la Generalitat

Recta final en les negociacions per a la creació del nou Consorci que gestionarà la Marina de València. Fins ara estava format pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%).

No obstant això, una vegada condonat el deute de 380 milions d’euros per part de l’executiu central, el Ministeri d’Hisenda va comunicar en el consell rector de setembre que abandonava l’ens i va proposar que el seu lloc fora ocupat per l’Autoritat Portuària de València (APV).

Segons la informació a què ha accedit elDiario.es, l’ens portuari no formarà part del Consorci en què tan sols quedaran l’Ajuntament i la Generalitat. El president de l’APV, Aurelio Martínez, ja va dir fa poc que no tenia intenció d’entrar-hi, llevat que li ho sol·licitaren expressament.

Les mateixes fonts han comentat que en aquests moments està en discussió quina participació tindrà cada administració i a quina queda adscrit finalment el Consorci, ja que fins ara estava vinculat al Ministeri, perquè era la que tenia més pes. La decisió no és fútil, ja que equival a tindre l’última paraula en cas de falta d’acord.

Amb tot, la cosa més probable és que tant la Generalitat Valenciana com l’Ajuntament es repartisquen la participació al 50% i que finalment el Consorci quede adscrit a la corporació municipal per tal com té més dependències patrimonials en l’àmbit de la Marina.

D’aquesta manera, la idea és que es convoque el consell rector aquest mes, possiblement el 14 de març o després de la setmana fallera a tot estirar. En el consell s’oficialitzarà l’eixida del Ministeri i s’aprovaran els nous estatuts en què quedarà reflectida la participació de cada administració i la forma de funcionament.

Una vegada creat el nou Consorci, el pas següent serà signar un nou conveni amb l’APV que li atorgue una certa flexibilitat i seguretat jurídica per poder gestionar els espais sense haver d’abonar unes taxes que el Port venia reclamant en els últims mesos. A més, la idea, en una segona fase, és obrir el debat de la desafecció dels terrenys portuaris que ara són d’ús urbà perquè estan en l’àmbit de la Marina.