El Port de València recorre contra la sentència que paralitza la ZAL i tramita un tercer pla per legalitzar-la, malgrat que està en sòl “no urbanitzable”

L’Autoritat Portuària de València (APV) recorrerà contra la recent sentència que anul·la el Pla Especial aprovat pel Govern valencià l’any 2018 per tractar de posar en marxa la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que està 23 anys paralitzada per irregularitats urbanístiques.

Com va informar elDiario.es, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fonamenta l’anul·lació de l’aprovació del Pla Especial en el fet que “el sòl de l’àmbit de la ZAL va passar a tindre la classificació de sòl no urbanitzable que li atorgava el pla general del municipi” com a resultat de la nul·litat dels plans anteriors i estima que l’avaluació ambiental estratègica (AAE) no hauria d’haver-se fet per procediment simplificat, tal com es va fer, sinó per procediment ordinari.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va assegurar que es va optar per aquesta via “seguint fidelment el full de ruta de la Generalitat” i que més enllà del recurs que s’interposarà, es començarà a treballar en un tercer Pla Especial que incloga l’AAE pel procediment ordinari, encara que no va comentar res sobre la qüestió de fons, és a dir, el caràcter no urbanitzable del sòl.

Martínez va comentar que, mentre no es resolga el litigi, no es podran adjudicar de manera definitiva les quatre parcel·les que comptaven ja amb una adjudicació provisional, per la qual les empreses que planejaven instal·lar-s’hi podrien sol·licitar el reintegrament de la fiança depositada i abandonar el procés.

Malgrat que la ZAL es va fer despatxant per la força un centenar de veïns de la Punta els habitatges dels quals van ser arrasats i saltant-se la legalitat, motiu pel qual acumula quatre sentències judicials en contra, lluny de fer cap autocrítica Martínez, es va limitar a lamentar que hi haja qui s’alegre de l’última sentència judicial.

Ampliació nord

D’altra banda, el president de l’APV va afirmar que la setmana que ve remetran a Ports de l’Estat el projecte definitiu de l’ampliació nord amb les recomanacions sol·licitades, però va puntualitzar que l’organisme estatal ja no ha de pronunciar-se sobre aquest tema. Així doncs, estan a l’espera de l’informe de compatibilitat d’estratègies marines que ha d’emetre el Ministeri de Transició Ecològica per aprovar-la, elevar-la al consell de ministres i licitar-la.

Sobre això, fonts ministerials han explicat a elDiario.es que la finalitat de l’informe de compatibilitat és garantir que unes activitats determinades no posen en risc els objectius ambientals de les estratègies marines.

“El termini per a emetre aquests informes està així mateix regulat. L’informe de compatibilitat amb l’estratègia marina té la naturalesa d’informe preceptiu i vinculant, i s’emetrà en el termini de trenta dies hàbils. La falta d’emissió de l’informe de compatibilitat en el termini establit en cap cas podrà entendre’s equivalent a un informe de compatibilitat favorable”, han afirmat.

Quant a la multa de 3.000 euros imposada per l’Ajuntament de València per excés d’àcid sulfhídric, Martínez va comentar que es va deure a una avaria en la bomba d’injecció d’oxigen disposada per a solucionar el problema, la qual cosa ja s’està solucionada amb la compra de nous equips. A més, va descartar la instal·lació d’una depuradora, perquè els concessionaris estan obligats a fer els abocaments en origen. Així doncs, el problema es genera pels residus que queden estancats en la xarxa de sanejament portuària.