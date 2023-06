El Port de València renuncia a recórrer contra la sentència que beneficia el seu conseller Vicente Boluda amb una nova concessió

Els canvis aprovats per l’Autoritat Portuària de València (APV) en el projecte de la seua polèmica ampliació nord acabaran beneficiant el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i conseller de la mateixa APV, Vicente Boluda.

Una de les conseqüències del canvi de configuració de la nova terminal és el trasllat de la terminal de creuers, actualment situada en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, als terrenys que ocupen les drassanes d’Unión Naval, empresa propietat de Boluda, mitjançant una concessió que caducava l’any 2027.

Més enllà que el trasllat de la terminal a una zona apegada als Poblats Marítims s’aprova sense cap mena d’informe ambiental, per a situar-la en el nou emplaçament calia deixar sense efecte la concessió que tenia vigent Boluda, per la qual cosa l’APV recorre a un procediment de rescat de la concessió pel qual, en compte de pagar una compensació econòmica al navilier, se li n’atorga una altra de nova de 35 anys valorada en gairebé 3 milions d’euros per a la construcció d’un edifici d’oficines de 13 plantes en altres terrenys.

No obstant això, després d’aprovar aquesta permuta el consell de l’APV, sengles informes de l’Advocacia de l’Estat i de la Intervenció conclouen que aquesta operació és lesiva per als interessos públics, que s’havia d’haver recuperat la concessió d’Unión Naval per la via de la caducitat, entre altres motius per estar els terrenys des del 2012 sense l’ús principal per al qual es va atorgar el permís, és a dir, la construcció de vaixells.

Per aquest motiu, el consell d’administració de l’APV va donar compte el 29 de juny de 2021 de l’aprovació de l’inici d’un procediment de lesivitat, l’objectiu del qual era anul·lar l’acord del consell d’administració de l’APV adoptat el 2019 pel qual es va aprovar rescatar la concessió atorgada a Boluda en les drassanes de la Unió Naval i compensar-lo amb una de nova.

El procediment de lesivitat, no obstant això, havia de rebre l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cosa que no ha passat. Com va informar elDiario.es, el TSJCV va donar la raó a Boluda, que es va personar en la causa oberta arran de la demanda de l’organisme portuari.

La sentència fa una estirada d’orelles als serveis jurídics de l’APV, ja que en la seua demanda, en què ha de justificar per què la compensació atorgada a Boluda és lesiva, “s’oblida en cadascun dels passos d’assenyalar la raó de ser marcadament contrari a l’interés públic i s’ha centrat en la il·legalitat”, sense haver acreditat “ni un requisit ni l’altre”.

Malgrat tot, l’APV està satisfeta amb la resolució i renuncia a bregar pels béns públics, perquè no recorrerà contra la decisió. El director general de l’organisme, Francesc Josep Sánchez, va assegurar divendres després del consell d’administració que “la sentència ratificar que actuació de l’APV havia sigut correcta, per a recuperar aquests terrenys estava la via del rescat i la de la caducitat i, després d’estudiar les dues alternatives, vam veure que la de la caducitat no era possible per raons tècniques i jurídiques i es va optar per la del rescat”.

Després dels informes contundents de l’Advocacia i de la Intervenció que concloïen que s’havia d’anar per la via de la caducitat, sense compensació per a Boluda, “encara que no hi estàvem d’acord, vam acatar el que van dir i per això es va iniciar l’expedient de lesivitat que es va elevar a la Secretaria d’Estat i que havia de resoldre el TSJCV, la resolució del qual avala tots els arguments pels quals vam dir que no hi havia causa de caducitat”.

Per aquest motiu, va explicar Sánchez, “després d’analitzar-ho coincidim amb els arguments que dona el TSJCV i per part de l’APV no hi ha cap raó per a presentar recurs de cassació; no obstant això, s’ha traslladat a l’Advocacia de l’Estat i, si considera que s’ha de recórrer, es presentarà el recurs de cassació, però per part de l’APV no es veu que s’hi donen les circumstàncies”.