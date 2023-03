La porta giratòria d’un alt càrrec de Camps a la trama Gürtel: “Coneixia Álvaro Pérez dels actes del PP”

La relació entre l’executiu autonòmic de Francisco Camps i la xarxa d’empreses de la trama Gürtel era tan pròxima que fins i tot es produïa el fenomen de la porta giratòria.

José Manuel Vidal Vidal, un dels acusats en la peça separada 5 del cas Gürtel que jutja l’Audiència Nacional, ha reconegut que va entrar a treballar en l’empresa Orange Market, filial de la trama a València, després d’haver sigut cap de premsa i de gabinet del vicepresident Víctor Campos, condemnat per suborn en la causa dels vestits de la qual Camps va ser absolt. L’acusat venia encadenant càrrecs de responsable de premsa en diversos departaments de la Generalitat Valenciana des que el 1997 va ser nomenat personal eventual de la Conselleria de Benestar Social, durant el Govern d’Eduardo Zaplana.

José Manuel Vidal va aterrar en l’empresa de la xarxa Gürtel el 8 de maig de 2008 en haver sigut fitxat per portar la comunicació de la institució Fira València, segons ha relatat a preguntes de la fiscal anticorrupció. L’acusat va abandonar Orange Market el febrer del 2009, quan la Policia Nacional va registrar l’oficina de la firma a València a l’inici de les perquisicions del cas Gürtel.

El ministeri públic sol·licita per a Vidal una pena de sis mesos de presó i una multa de 50.000 euros per l’elaboració d’un vídeo en format 3D per a la Societat per a la Seguretat i Promoció Industrial Valenciana (Sepiva), una empresa pública dependent de la llavors Conselleria d’Indústria.

José Manuel Vidal ha reconegut que sabia que Orange Market “treballava fonamentalment amb el PP” i que la mercantil “hauria fet algun contracte amb l’Administració valenciana”. “És una empresa de comunicació i tothom intenta treballar amb l’Administració”, ha explicat. Vidal ha declarat que desconeixia que la firma de Gürtel fora de creació recent. “No sé quan es va constituir ni quan va arribar a València, m’he assabentat que tenia filials ací [en el judici], no sabia que a Madrid tenia cinc o sis empreses”, ha afirmat.

Durant el temps que va treballar en Orange Market no va presenciar cap telefonada entre Álvaro Pérez i Francisco Camps, segons ha dit a preguntes del lletrat de l’expresident valencià.

En incorporar-se a Orange Market, l’acusat ha reconegut que coneixia Álvaro Pérez El Bigotes “dels actes del partit”. “Es feia notar, València no és tan gran i el seu aspecte era el que era, circulava en una moto de tres rodes groga”, ha rememorat José Manuel Vidal. Encara que al principi s’havia d’encarregar de tasques de comunicació per a Fira València, com que no havia signat l’empresa de Gürtel el contracte amb l’entitat, El Bigotes li va encomanar l’elaboració del vídeo promocional de presentació del ‘Pla de desenvolupament dels parcs empresarials’ per al Sepiva, que va costar a l’empresa pública 69.900 euros.

Enrique Bort, l’excap del gabinet tècnic de la firma pública que ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció, va reconéixer que l’expedient de contractació es va orquestrar després. Bort també va reconéixer que el seu superior, la directora del Sepiva, Inmaculada García-Pardo (també acusada en la causa), estava “al corrent” de la irregularitat.

“Ni idea” de la contractació

Per a José Manuel Vidal va ser el “primer encàrrec d’Álvaro Pérez”, acabat d’incorporar a Orange Market. No obstant això, com que El Bigotes no li va donar instruccions sobre els continguts del vídeo, Vidal va contactar amb Bort (a través de Paula de Cubas, també encausada, a qui coneixia de la vicepresidència de la Generalitat Valenciana). Així doncs, va concertar una reunió en què també estava present Inmaculada García-Pardo, a més de Bort. “En la reunió em diuen que és un vídeo en 3D”, ha declarat. Es tracta del mateix format, nou en l’època, que el vídeo encarregat a la trama per la Conselleria de Sanitat per a l’acte de presentació, celebrat el 2008, de l’ampliació de l’Hospital Clínic de València.

L’acusat ha negat que sabera si hi havia un plec de contractació i ha dit que no tenia “ni idea” del pressupost. “De la contractació, no tinc ni idea absolutament de res”, ha abundat Vidal, que també ha assegurat que no preguntava a El Bigotes sobre els contractes. Era Cándido Herrero, segons ha afirmat en referència a un dels responsables d’Orange Market, qui s’encarregava dels pressupostos. “Era zelosíssim” dels pressupostos i ho parlava amb Pablo Crespo“, ha afegit.

Vidal ha assegurat que “mai” es va encarregar de la contractació pública durant la seua etapa en Orange Market. “He sigut cap de premsa la major part del meu temps, mai de la vida he fet un contracte o he sabut de contractes”, ha explicat. L’acusat ha conclòs la seua declaració assegurant que el vídeo per al Sepiva es va fer: “El van passar en un acte a què no vaig assistir, sé que en van quedar molt contents”.