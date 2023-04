La portaveu i regidora de Vox al Campello se’n passa al grup de no adscrits pel menysteniment de la direcció

“En aquest penúltim ple de la legislatura manifestaré públicament que el meu compromís amb tots els ciutadans del Campello continua intacte, amb la mateixa voluntat que ha caracteritzat el meu acompliment tota la legislatura, però no des de la representació d’un partit que ha decidit deixar fora del projecte els que pels nostres principis i valors no acceptem arribistes o pagament de cap favor”. La fins ara portaveu municipal de Vox a l’Ajuntament del Campello, María José Sañudo, va anunciar dimecres que se’n passa al grup de no adscrits davant el menysteniment a què considera que l’ha sotmesa la direcció provincial que encapçala Ana Vega.

Sañudo va ser l’alcaldable de formació d’extrema dreta el 2019 i ara ha vist com l’executiva ha nomenat candidat per a les pròximes eleccions municipals l’advocat José Manuel Grau, president de l’associació provida a Alacant. “El partit polític Vox, des del qual he treballat pels campellers tots aquests anys, ha decidit que ha de ser una altra persona sense arrelament al municipi ni suport a aquesta regidora durant els quatre anys de legislatura qui els represente”, va afirmar Sañudo.

L’edil va afegir: “No sols no es compta amb mi, sinó que es deixa de banda desenes de campellers que m’han donat suport en la gestió municipal i que coneixen a la perfecció el seu municipi i els projectes i solucions que teníem preparats per a la pròxima legislatura”. Pel que fa al seu futur, “fins que no acabe el compromís adquirit” no prendrà “cap decisió que no siga una alternativa municipalista que permeta continuar donant veu als que han confiat i han donat suport a la meua faena”.

El cas de Sañudo és un més del degoteig de baixes i dimissions que van produint-se a la Comunitat Valenciana dins del partit que dirigeix Santiago Abascal per discrepàncies en la confecció de les llistes municipals en els municipis en què no s’ha comptat amb les persones que han treballat els últims quatre anys.

El 28 de març passat, el portaveu del grup municipal de Vox a l’Ajuntament de Torrent, Salvador Benlloch, va presentar la dimissió renunciant a l’acta de regidor per aquest motiu.

També hi ha brega a Quart de Poblet, on el partit ultra manca de representació. Allí l’excoordinador local, Alejandro Sepúlveda, vaticina una desfeta per la candidata que han presentat els coordinadors de zona i que el substitueix com a coordinadora local.

En l’executiva provincial de València, que dirigeix Ignacio Gil Lázaro, han presentat la dimissió per discrepàncies amb la direcció provincial el sotssecretari de Relacions Institucionals, Francisco Chardí, i el sotssecretari de Recursos, Manuel Torán.

A Castelló, també per discrepàncies amb la direcció provincial que dirigeix la diputada en les Corts Valencianes Llanos Massó, hi ha hagut dimissions a Sant Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d’Uixó.