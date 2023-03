El portaveu de Justícia del PP i Eduardo Zaplana, una amistat a prova d’una petició de pena de 19 anys de presó

Una vesprada prèvia a les Falles a València. Dos amics passegen per València en direcció al centre de la ciutat, ocupada ja per carpes i monuments fallers. Es tracta de Luis Santamaría, diputat del PP en el Congrés i portaveu en la Comissió de Justícia, i d’Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del Govern de José María Aznar, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana una pena de 19 anys de presó pels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat i prevaricació administrativa. El ministeri públic situa Zaplana com el cap de la presumpta trama del cas Erial, pel qual està processat i a la vora del banc dels acusats, i eleva a 20,6 milions d’euros els “diners delictius” ocults en paradisos fiscals provinents d’“operacions de corrupció”, segons l’escrit d’acusació.

No obstant això, davant aquest panorama judicial tan complicat, l’expresident de la Generalitat Valenciana continua mantenint vies de contacte rellevants en el PP a través de Luis Santamaría, el diputat valencià en el Congrés que mai ha ocultat la seua amistat amb l’acusat. Santamaría ha sigut sotsdelegat del Govern a València i conseller de Justícia durant l’últim Govern autonòmic d’Alberto Fabra. Actualment és portaveu de Justícia del PP en el Congrés dels Diputats.

El parlamentari popular fins i tot ha arribat a traure d’un compromís la defensa jurídica del seu amic processat. En la compareixença de l’excomissari José Manuel Villarejo per preteses operacions dels serveis secrets espanyols per a armar casos judicials contra el PP, a petició del PSOE, el policia de les clavegueres va insinuar sense aportar cap prova que el cas Erial es va iniciar com una mena de conspiració contra Zaplana, a pesar que els socialistes no governaven quan es va iniciar la causa.

Villarejo va respondre que el PSOE va encarregar als serveis secrets muntar una causa contra Zaplana mitjançant un confident (en referència a la documentació que un empresari sirià va entregar a Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, i que va propiciar l’inici de les perquisicions del cas Erial). “Crec recordar que hi havia un interés, no sé per què, de destruir el senyor Zaplana i es va utilitzar un informador sirià, un confident del CNI”, va contestar Villarejo a les preguntes de Santamaría.

La defensa de Zaplana de seguida va demanar a la jutgessa instructora que declarara l’excomissari en la causa. No obstant això, totes les peticions en aquesta línia han sigut rebutjades. Els intents del ministre del PP per torpedinar la investigació del cas Erial han sigut constants durant tota la instrucció de la magistrada Isabel Rodríguez, titular del Jutjat d’Instrucció número 8.

Eduardo Zaplana qüestiona l’inici de les perquisicions amb la documentació intervinguda per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el despatx de l’anterior advocat de Marcos Benavent, que va fer una bandada en la seua estratègia de defensa en el cas Taula, pel qual ja ha sigut condemnat a quasi huit anys de presó per blanqueig de capitals. El ionqui dels diners renega del seu anterior lletrat, i dona així munició a l’expresident de la Generalitat Valenciana.

No obstant això, ni les declaracions de Villarejo ni la nova tàctica de Benavent han aconseguit fer naufragar la instrucció del cas Erial. La instructora va dictar l’ordre de processament de Zaplana el juny passat com a dirigent d’una “organització” els components de la qual s’aprofitaven dels càrrecs polítics “que detenien en el moment dels fets o havien detingut al llarg de diversos anys” i que amb ajuda d’empreses pantalla “creades ex professo” i d’empresaris pròxims a l’exministre van obtindre beneficis de contractes públics unflats que posteriorment van blanquejar a través d’una complexa llavadora internacional que passava per paradisos fiscals com Luxemburg, Suïssa, Panamà, Andorra o l’Uruguai, entre altres destinacions.

El judici del cas Erial està encara pendent d’assenyalament, tot i que el ponent provisional és el magistrat conservador Pedro Castellano, president de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València que va lliurar el PP de la causa del blanqueig en el marc de la peça separada A del cas Taula, relativa al barrufeig durant les eleccions municipals del 2015.

Un botí de 20,6 milions d’euros

La defensa d’Eduardo Zaplana compta amb el llast de les confessions dels dos blanquejadors de la trama, l’advocat uruguaià Fernando Belhot i la lletrada espanyola establida a Luxemburg Beatriz García Paesa, neboda del famós espia. Belhot va entregar 6,7 milions d’euros de la trama amagats a Suïssa, una quantitat transferida a l’Oficina de Gestió i Recuperació d’Actius.

Per part seua, el fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, va sol·licitar una pena de 19 anys de presó per a Zaplana. L’escrit d’acusació xifra en 20,6 milions d’euros el presumpte botí de la trama. Una petició dura de pena que no infringeix l’amistat entre l’acusat i el portaveu de Justícia del PP en el Congrés dels Diputats.