El portaveu del PSPV a Alacant desafia la direcció que l’empeny a dimitir

El portaveu del PSPV a Alacant, Francesc Sanguino, desafia la direcció local i autonòmica que l’empeny a dimitir. El regidor i dirigent del grup municipal, que estava sense fer aparicions públiques aquesta setmana, ha acudit dilluns a l’Ajuntament, on ha traslladat als seus companys que no pensa abandonar el càrrec.

L’agrupació local dels socialistes va acordar divendres passat retirar al portaveu la condició de representant del grup, amb un escrit signat per 7 dels 9 regidors i entregat a l’Ajuntament dilluns. Sanguino, que va denunciar davant la direcció nacional que aquests regidors prenien decisions a la seua esquena, dirigits per l’exsenador Ángel Franco, ha comunicat dilluns que posa en mans de Ferraz resoldre el conflicte. “He sol·licitat l’empara de la comissió de garanties de l’executiva federal i, per tant, estic a l’espera d’una contestació d’aquesta comissió”, sentenciava el cap de llista del PSPV-PSOE en declaracions recollides per la televisió autonòmica À Punt.

En la reunió del divendres passat l’agrupació local va amenaçar Sanguino amb sancions, encara que no han arribat a especificar quines, per forçar-lo a dimitir com a portaveu i que seguisca com a regidor ras. La setmana passada Sanguino va registrar uns quants escrits retirant competències als regidors de les empreses públiques i patronats en què el PSPV-PSOE té representació, malgrat que va comunicar a alguns mitjans la seua intenció de dimitir. Miguel Millana, secretari del grup, reiterava dilluns l’advertiment: “No vull avançar [les mesures], però són les que estan previstes en el reglament de ple”.

Fonts de la direcció autonòmica del PSPV, que presideix Ximo Puig, consideren que és una qüestió personal de Sanguino i un conflicte que emmarquen en l’agrupació local d’Alacant, que ha de resoldre per si mateixa. Els socialistes intensifiquen la pressió apuntant que el calendari de primàries arranca al setembre i recorden a qui va ser candidat a alcalde que no té opció d’encapçalar una llista. El secretari general dels socialistes valencians ja va convidar Sanguino, a qui havia donat el seu suport en les últimes eleccions locals, a abandonar el càrrec de portaveu i tancar la crisi del grup “democràticament”, pensant “en l’interés general”.