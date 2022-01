Ports de l’Estat nega a la Generalitat el projecte d’ampliació del Port de València: “La competència és exclusivament de l’Estat”

Els organismes portuaris públics continuen fent gala de la seua nul·la lleialtat institucional i transparència en tot el que envolta la polèmica ampliació del port de València. Tant és així, que Ports de l’Estat acaba de negar a la Generalitat Valenciana el projecte definitiu dels nous molls que l’Autoritat Portuària de València (APV) li va remetre fa poc perquè l’analitzara i el valorara.

Així es desprén de la resposta que ha donat el nou president de l’ens estatal, Álvaro Rodríguez, a la petició feta per la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, tenint en compte la seua competència en matèria de protecció mediambiental de l’àrea geogràfica d’influència del port de València, especialment del Parc Natural de l’Albufera, cosa que abasta la làmina d’aigua protegida de la Xarxa Natura 2000 situada davant de les platges del Saler.

“Lamente que no siga possible atendre la seua sol·licitud, atès que la competència per a l’avaluació ambiental de projectes de titularitat estatal correspon exclusivament a l’Estat, concretament al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic”, argumenta Rodríguez en la missiva.

El president de Ports de l’Estat ve a demanar a Mollà que espere que el projecte s’aprove en el si del consell d’administració de l’APV, on el Govern valencià compta amb dos representants: “Està en elaboració un informe de Ports de l’Estat sobre un projecte constructiu en curs l’òrgan promotor del qual és l’Autoritat Portuària de València, a qui correspon tant la redacció com l’aprovació. Des d’aquesta Autoritat Portuària se’ns indica que, una vegada acordada l’aprovació tècnica del projecte, serà remés al seu consell d’administració, del qual formen part representants de la Generalitat Valenciana, que podran prendre’n coneixement”.

Sorprén que Rodríguez afirme que la competència per a l’avaluació ambiental corresponga al Ministeri per a la Transició Ecològica, que al seu torn ha derivat en l’APV la responsabilitat de sol·licitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per al projecte, en una maniobra que investiga l’Audiència Nacional.

Com va informar elDiario.es, la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha admés a tràmit el recurs contra la resolució, de 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària puga decidir per si sola si cal una altra avaluació ambiental o no per a l’ampliació que la mateixa APV promou.