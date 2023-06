El PP comença govern en minoria a Alacant i Castelló, mentre a Torrent i Elx s'uneix a Vox per a desbancar el PSPV

A Alacant Luis Barcala sigut reelegit aquest dissabte alcalde, però només amb els vots del PP, la qual cosa obri un període de govern en minoria del PP. En el seu discurs, ha ha incidit en la seua situació, assenyalant que no és la primera vegada que s'embarca en un govern en minoria, ja que en el període 2018-19 va estar en aquesta mateixa situació. Per això, ha assegurat que tindrà “humilitat”. “Necessitem suports, els buscarem i els obtindrem, des del diàleg per a obtindre amplis acords”, ha assegurat. Ha reclamat a l'oposició diàleg per a “fugir de debats estèrils” i també per a aconseguir “un equip de govern estable”. També ha reclamat a les institucions superiors, Estat i Generalitat, “deixar de ser l'aneguet lleig” per a reclamar inversions, i ha al·ludit a la futura investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat afirmant: “No estarem sols”.

Ana Barceló, la portaveu del PSPV, ha recordat la circumstància de minoria del PP en assenyalar: “No té un xec en blanc i necessitarà de diàleg”. Barceló ha puntualitzat. “Ens trobarà si s'allunya del partidisme, i si no, serem bel·ligerants”.

Des de la ultradreta, la portaveu de Vox, Mari Carmen Robredillo, ha assenyalat en el seu discurs que farà valdre els vots obtinguts per a obtindre quatre edils, afirmant que des de fora del govern exercirà la fiscalització de l'executiu. Entre les seues reclamacions, l'extrema dreta ha demanat més policia i menys “subvencions en despesa ideològica”. Ha brindat el seu suport al PP en assenyalar: “Ens tindran al costat quan coincidim”.

D'altra banda, els portaveus de Compromís i d'Unides Podem han reclamat que es pense en els barris i en els sectors més desfavorits. De la mateixa manera han brindat “lleialtat” al govern, alhora que es reivindiquen com una oposició “forta i constructiva”.

Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent amb suport de Vox

A Torrent Amparo Folgado ha necessitat pactar amb l'extrema dreta de Vox per a poder desbancar al sempitern Jesús Ros (PSPV) que ha deixat l'alcaldia després de 25 anys al capdavant en diferents etapes. Ros, en el seu discurs ha felicitat PP i Vox perquè “representa també part de la voluntat popular, perquè és legal, perquè és democràtic i perquè políticament és correcte”. En la seua intervenció, la ja alcaldessa Folgado, ha retornat a Ros les seues paraules amb agraïment pel treball realitzat en el govern municipal

El pacte PP-Vox fa alcalde Pablo Ruz a Elx

A Elx no s'ha donat tanta cordialitat. El ja exalcalde Carlos González ha reivindicat que la seua candidatura va ser la més votada, recordant que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensava el postulat de deixar governar el candidat més votat, i ha lamentat que “la coherència és un principi de posar i treure segons la conveniència”. Així mateix, advertia el PP que pactar amb l'extrema dreta “els donarà resultat hui i a curt termini, però més prompte que tard es convertirà en una pesada hipoteca, en una llosa insuportable”. No obstant això. el ja nou alcalde, Pablo Ruz, del PP, ha defensat l'acord apel·lant al fet que són “quasi el 50%” dels vots emesos i li recordava que en 2015 González també va accedir a l'alcaldia sense ser la llista més votada, “tan legítim era aquell pacte com aquest”.

Begoña Carrasco, alcaldessa del PP de Castelló de la Plana

A Castelló de la Plana, Begoña Carrasco també ha aconseguit l'alcaldia i el PP governarà en minoria. Entre les seues propostes ha estat la de recuperar la denominació oficial també en castellà, reivindicant l'orgull de pertànyer “a Espanya”, així com també ha apuntat que no retirarà noms de personatges il·lustres de la llista de carrers, en referència al carrer d'homenatge al franquista Carlos Fabra Andrés, pare de Carlos Fabra, president de la Diputació castellonenca amb el PP condemnat per corrupció. A l'oposició li ha demanat “lleialtat institucional” alhora que ha lamentat “l'entossudiment dels qui no han volgut asseure's amb nosaltres”, però especialment a la ultradreta de Vox “que sí s'han volgut asseure”. D'altra banda ha demanat els “consensos” que permeten l'aritmètica del ple municipal.

José Luis López, del PSPV, ha vaticinat que “més prompte que tard anunciaran el seu pacte amb Vox” i que “desapareixeran aqueixes línies roges”. Des de Compromís Ignasi García ha afirmat que lluitarà per una “ciutat de drets” alhora que criticava que l'ara alcaldessa qualificara de “circ” que l'oposició presentara els seus propis candidats.

Des de Vox Antonio Ortolá ha sigut dur amb el PP i Carrasco. Els ha recriminat que sí que hagen volgut pactar amb la ultradreta en la Generalitat, però no a l'ajuntament de Castelló de la Plana, afirmant que “ha volgut fer prevaldre els seus interessos personals”. Afegia que “aquest no és el mandat que la ciutat els ha ordenat”, i ha indicat que no han volgut “regalar” els seus vots al PP que “contínuament ha traït als seus votants”. Entre els punts que més ha retret al PP és que està “acomplexat”, però que Vox serà valent per a “fulminar el pancatalanisme, l'adoctrinament a les aules i el feminisme radical, i que deixe de regar amb fons públics tota una infinitat de timbes ideològiques”. Ha preguntat a Carrasco si es convertirà “en una marioneta ideològica de l'esquerra”. Finalment l'ha reptada a que pacte “amb els seus amics del PSOE i Compromís”.