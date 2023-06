El PP designa de número 1 per València González Pons, contrari a l’ampliació del port: “Que la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”

El Comité Electoral del PP va aprovar dilluns la llista dels candidats que encapçalaran les candidatures de la formació al Congrés en les eleccions generals del 23 de juliol. A la Comunitat Valenciana, serà l’eurodiputat Esteban González Pons qui lidere la llista de València.

Paradoxalment, Pons ha mostrat públicament la seua discrepància amb l’ampliació nord del port de València, un projecte l’aprovació del qual per part del Consell de Ministres és estratègica i prioritària, com va recordar dilluns la pròxima alcaldessa de València, María José Catalá.

En concret, Pons va expressar la seua oposició a la nova terminal de contenidors primer l’octubre del 2019 en una columna en el diari Las Provincias en què va afirmar llavors que Ribó encertava “en oposar-se a l’ampliació nord del port, o en exigir almenys garanties addicionals de protecció de la platja”.

El popular va assegurar a més que, si el port continua creixent “a costa de la Malva-rosa pel nord o del Saler pel sud, València deixarà de ser una ciutat que té port i es convertirà en un port que té una ciutat”, i va sentenciar: “Rotterdam no és el model en absolut”. “Pagar el preu de sacrificar la Malva-rosa o el Saler per a tindre un port gegant és una decisió que ens enquadra al costat de les ciutats contaminants, una decisió impròpia de l’edat digital i de l’economia verda”, va sostindre.

El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas. — González Pons (@gonzalezpons) 13 de abril de 2021

Dos anys més tard, l’abril del 2021, el vicepresident del Grup Popular Europeu llavors va afirmar en el seu perfil de Twitter: “El port de Rotterdam crea treballs (ni tants ni per descomptat d’alta qualificació), però per la seua causa quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats. Jo no vull això per a València i reclame un debat públic i lliure perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”.

En un intercanvi de tuits amb elDiario.es pel que fa al seu canvi de posició, ja que no va mostrar oposició al projecte com a conseller de Territori en l’executiu de Camps, Pons es va justificar: “Eren uns altres temps. Un altre moment històric. Llavors, quan jo parlava de canvi climàtic ningú em seguia. Li recorde que vaig ser el conseller meló d’Alger [es definia ”verd per fora i roig per dins“]. No he canviat. Com amb les plataformes petrolíferes, se’n recorda? Soc jo qui dona benvingudes. I en tot cas, cal reaccionar”. A més va afegir que el projecte s’ha d’explicar a la societat valenciana.

“És la ciutat qui ha de decidir quin model vol per al futur. Al meu entendre, descarregar contenidors no és al que aspiren les millors ciutats europees. És el que ningú vol fer. Preferisc la mar i la platja”, va assegurar.

Manifestació convocada per la Comissió Ciutat-Port

La Comissió Ciutat-Port que organitza una gran manifestació per a divendres a les 18.30 que eixirà de l’Albereda, va recordar a més dilluns que el PP es va oposar a l’ampliació sud acordada el 1986 perquè suposava la pèrdua de la platja de Natzaret i la Punta i per la seua afecció a les platges de Pinedo i el Saler: “Que s’ho facen mirar”, va dir el president de l’associació veïnal de Natzaret, Julio Moltó, que va recordar que l’alcalde llavors, el socialista Ricard Pérez Casado, va reconéixer anys després l’error que va suposar l’expansió portuària.

La Comissió Ciutat-Port, després de reunir més de 10.000 persones l’octubre del 2021, va fer una nova crida a la mobilització ciutadana amb el suport de més de 170 organitzacions. Aquesta manifestació, amb eixida a l’Albereda, al costat del pont d’Aragó, es preveu una multitudinària demostració de força del teixit associatiu i social valencià en defensa del medi ambient i d’un model de ciutat més sostenible, contra la depredació del territori i el malbaratament de recursos públics en un projecte caduc i altament lesiu.

La manifestació recorrerà l’Albereda fins al pont de l’Exposició, on travessarà el riu i avançarà amb direcció a la Porta de la Mar, el carrer Colom, el carrer de Xàtiva i finalment girarà per l’avinguda del Marqués de Sotelo i acabarà en la plaça de l’Ajuntament, on es llegirà un manifest i tres grups de música, de renom internacional, actuaran en un escenari instal·lat en la mateixa plaça.

Coneixedores de la força de la ciutadania per a decidir el futur de la ciutat, la plataforma veïnal i ecologista continua amb el mateix esperit de lluita que en el passat altres moviments van iniciar per a transformar València, parant la urbanització del Saler, la construcció d’una autovia a l’antic llit del riu Túria o la destrucció del barri del Cabanyal-el Canyamelar. Aquesta manifestació, anunciada diumenge passat 21 de maig, recorrerà els carrers de València un dia abans que la nova alcaldessa, María José Català, prenga possessió del seu càrrec. Catalá va afirmar que la protesta té tints electoralistes perquè es produeix en vespres de les pròximes eleccions generals.

Julio Moltó, en representació de la Federació Veïnal de València, en declaracions durant la roda de premsa de dilluns, va recordar “el sacrifici des del 1986 de la platja de Natzaret” i la destrucció posterior de la Punta per a construir la ZAL. Des de la Federació van exigir la reparació dels danys ocasionats durant tants anys pel port de València, a més de no repetir de nou els mateixos errors amb l’ampliació nord.

Per part seua, David Adrià Ibors, del grup jurídic de la Comissió, va expressar la seua satisfacció amb l’evolució dels processos jurídics iniciats des d’aquesta plataforma i va anunciar l’admissió, la setmana passada, per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de l’últim recurs presentat, en aquesta ocasió contra l’aprovació del projecte constructiu el desembre passat. Aquest representant va refermar el compromís de la plataforma a continuar la lluita jurídica “fins on calga per posar fi a la política de terra cremada de l’Autoritat Portuària de València”.

Finalment, Valeria Ruiz, integrant de la Comissió, va expressar la necessitat d’escoltar els joves, recordant el context d’emergència climàtica en què es troben i l’evident contradicció de plantejar projectes com aquest, que amenacen de manera directa el medi ambient, posant en perill les platges del sud, el Parc Natural de l’Albufera, l’horta o els arrossars: “Aquestes destrosses les pagarem nosaltres, no l’Autoritat Portuària ni l’empresa concessionària, MSC”. Va finalitzar recordant que “portar avant projectes com aquest retardarà de manera inacceptable la implantació de polítiques efectives d’adaptació i mitigació davant del canvi climàtic”.