PP i Vox paralitzen el procés iniciat pel Botànic per a recuperar la gestió pública de l’hospital de Dénia

Les promeses electorals, com les paraules, se les emporta el vent. Almenys, en el cas de la recuperació pública de l’hospital de Dénia la tramitació del qual va iniciar el Govern del Botànic al començament d’enguany en acabar la concessió, l’executiu que ara conformen el PP i Vox ha deixat en l’aire el compromís que va prendre davant els empleats del departament de salut i planteja una possible pròrroga del contracte que deté Marina Salud d’any en any.

Així ho va traslladar dijous el conseller de Sanitat, Marciano Gómez (PP), als representants dels empleats de l’empresa dependent de Ribera Salud, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del que va ser senador del PP Fernando de Rosa, en una reunió celebrada dijous.

Després de la trobada, els portaveus dels treballadors van afirmar que el conseller els va traslladar que “en aquests moments, encara no tenen una decisió presa pel que fa a la finalització del contracte, pendent del resultat d’una auditoria global que du a terme la mateixa conselleria sobre els departaments de salut”. I van afegir: “Ens ha remarcat que, en tot cas, si la decisió fora de pròrroga de concessió, es faria any per any”.

Els membres del comité d’empresa van afegir que van manifestar al conseller la seua preocupació per aquesta possible pròrroga, i la no finalització de contracte, “tal com van prometre a la població de la Marina Alta abans de les eleccions”. Segons les mateixes fonts, després de recordar-li la promesa electoral, Gómez va comentar que ha de prendre la decisió més responsable i que ho farà una vegada tinga els resultats de l’auditoria interna, malgrat que la mateixa conselleria ja va elaborar a l’inici de l’any un informe econòmic que avalava la reversió.

Durant la reunió els representants sindicals van donar a conéixer al conseller la situació actual del departament de salut de Dénia, en comparativa amb les àrees de salut confrontants respecte: “condicions laborals que provoquen que no siguem un departament de salut atractiu per a la contractació de personal; ràtios de personal molt inferiors a departaments de salut confrontants com Gandia o la Vila: pla de vacances no cobert, que provoca que la mateixa plantilla haja de cobrir la falta de personal, provocant que al final d’estiu la plantilla es trobe esgotada; problemes de cobertura per la falta de personal sanitari i cobertura de vacances; fuga de personal a causa a la incertesa sobre la reversió i condicions laborals”.

Tot això, segons el comité d’empresa, “provocant una disminució de la qualitat assistencial que es proporciona a la població de la Marina Alta, que és responsabilitat de l’empresa a què es pretén prorrogar el contracte”.

D’altra banda s’ha tractat el problema de la judicialització del II Conveni Col·lectiu per part de la conselleria, aspecte que estudiaran si és possible el desbloqueig.