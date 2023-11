El PP i Vox rebutgen que Catalá publique en el web de transparència si cobra com a professora de la universitat que va privatitzar

Manté l’alcaldessa de València, María José Catalá, la seua tasca docent en la Universitat Internacional de València (VIU) que va privatitzar i, per tant, el seu sou com a professora associada? Tant el PP com Vox es van oposar dimecres a aprovar una modificació normativa que permeta a qualsevol ciutadà accedir a aquesta informació a què hui dia la primera edil no ha donat resposta.

El regidor socialista Borja Sanjuán va informar dimecres que el Govern municipal del PP i de Vox va rebutjar la moció presentada per la seua formació perquè es modifique el Reglament de Transparència i s’incorpore com a informació obligatòria en la publicació de la pàgina web de l’Ajuntament de València, a més del patrimoni, la informació de les fonts de les quals obté les seues rendes i l’import brut d’aquestes.

Sanjuán va advertir que Catalá i els membres del seu executiu “tenien l’oportunitat de demostrar que no tenen res a amagar als ciutadans i ciutadanes, però han preferit mantindre l’obscurantisme i l’opacitat sobre els seus ingressos”.

L’edil va exposar que actualment s’ofereix exclusivament informació patrimonial, la qual pot oferir, mitjançant comparació entre la declaració a l’inici del mandat i en acabar l’exercici del càrrec, informació rellevant sobre l’increment patrimonial dels càrrecs públics municipals.

Malgrat això, va advertir que un comportament “no exemplar en l’exercici del càrrec públic no sempre té un reflex en l’increment patrimonial” i va recordar que en l’última dècada “hem vist que molts imputats per corrupció no havien declarat increments patrimonials significatius”.

En aquest sentit, va apuntar que “la procedència de les rendes obtingudes sí que pot oferir informació rellevant que previnga sobre conductes irregulars o que susciten dubtes sobre la seua legalitat”. A més, va valorar que mesures d’aquest tipus “situarien l’Ajuntament de València al capdavant de mesures que fomenten la transparència de cara a la ciutadania per a enfortir així les institucions i contribuir a una millor salut democràtica”.

En canvi, va insistir que “Catalá ha preferit rebutjar donar compte de quant cobren i d’on cobren els diferents regidors de l’Ajuntament que treballen a temps parcial”. Una qüestió que va considerar “extremadament greu”, perquè, va recordar, “tenim una alcaldessa que s’ha negat a revelar quant cobra d’una universitat que ella mateixa va privatitzar o perquè tenim un delegat de Grans Projectes com José Marí Olano, que solament treballa el 25% per la ciutat i el 75% restant el dedica a una consultora com KPMG que ha mantingut relacions amb moltes empreses que operen en el dia a dia amb l’Ajuntament”.

Per tant, el regidor del grup municipal socialista va reiterar que és “important” que Catalá “faça aquesta tasca de transparència i que els veïns i veïnes de la ciutat tinguen clar, quant i d’on cobren els regidors que han de defensar els seus propis interessos”.

Com va informar elDiario.es, segons es desprén de la declaració anual de rendes dels diputats de les Corts Valencianes, Catalá, que segueix sense aclarir si manté la seua relació contractual i la seua tasca com a docent de la VIU, declara retribucions per valor de 54.325 euros nets en l’exercici 2022. Tampoc apareixen desglossades les seues retribucions com a professora de la VIU en la declaració de béns i drets patrimonials de l’Ajuntament, en el portal de transparència del qual tan sols consta el seu sou actual com a alcaldessa, que ascendeix a 92.442 euros bruts anuals.

Catalá sempre ha evitat fer públic el seu sou com a professora de la VIU, més enllà de remetre’s al que va publicar aquest mitjà en relació amb ls 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació.

Com va informar aquest diari, com a consellera d’Educació el 2013, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.