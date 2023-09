El PP passa de l’AVL hores després de la reunió amb Mazón i acorda amb Vox una denominació bilingüe de València fora de la normativa: Valéncia

Jornada d’alta tensió la viscuda dimarts entre els grups municipals de València del PP i el seu soci preferent, Vox. La Comissió de Cultura abordava diverses qüestions d’escàs calat per al dia a dia de la ciutadania, però d’elevat simbolisme per a l’electorat de tots dos partits.

En concret, es va sotmetre a votació la doble denominació del topònim de la ciutat, després que amb l’esquerra en el Govern municipal s’aprovara la seua instauració en valencià, passant a ser oficialment València. D’aquesta manera, la idea inicial era que s’oficialitzara la doble denominació, en valencià i en castellà: València i Valencia. A més, s’havia d’aprovar el nomenament de Rita Barberá com a alcaldessa honorària i que es batejara el Pont de les Flors amb el seu nom, dos compromisos electorals del PP.

A primera hora, poc després de finalitzar el minut de silenci en memòria de les víctimes de violència masclista en què el PP i Vox no van exhibir cap pancarta de condemna, a diferència de Compromís i el PSPV, es va produir una discussió acalorada entre el portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, i els populars Cristóbal Grau i José Luis Moreno. La cosa no va anar a més, però la tensió en l’ambient era evident.

Hores més tard, després de la Comissió de Cultura, es va anunciar l’acord per a impulsar el canvi de denominació de la ciutat de València per la doble denominació bilingüe de Valéncia amb l’accent tancat i, per tant, en valencià no normatiu i de Valencia en castellà, d’acord amb les Normes del Puig, Lo Rat Penat i la Reial Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre altres institucions les normes de les quals no estan avalades científicament.

Amb tot, l’acord queda subjecte als informes necessaris sobre el canvi de denominació de la ciutat, cosa que es debatrà en sessió ordinària del ple de l’Ajuntament. Una vegada remés l’acord plenari a la Generalitat, el Consell aprovarà per decret i de manera definitiva la denominació oficial bilingüe de la ciutat de València.

Aquesta decisió promoguda pel partit d’extrema dreta, tal com va visibilitzar Badenas mateix en les seues xarxes socials, es va produir tan sols unes hores més tard de la reunió que va mantindre el president del Govern valencià, Carlos Mazón, amb la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, únic òrgan reconegut per a dictar unes normes lingüístiques d’ús estàndard segons el qual el topònim de la ciutat en valencià és València, amb l’accent obert.

Mazón va sol·licitar a Cantó que s’acoste a la ciutadania i pacifique el conflicte lingüístic que el PP i Vox fa anys que assoten, tal com va quedar patent una vegada més amb aquest acord de la doble denominació de València.

Al mateix temps, el PP va aconseguir el suport de Vox perquè s’aprovara el nomenament de l’exalcaldessa de València Rita Barberá, morta el novembre del 2016, com a alcaldessa honorària, a pesar que va ser reprovada pel mateix PP valencià dos mesos abans de la seua mort i que estan pendents de resolució dos casos de corrupció amb epicentre a l’Ajuntament de València durant els seus mandats, com són Azud i Taula. A més, es va aprovar batejar al Pont de les Flors amb el seu nom.

Crítiques de Compromís i del PSPV

El regidor de Compromís per València, Pere Fuset, ha advertit que el canvi de nom de València a “Valéncia/Valencia” va en contra de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la Llei de creació de l’AVL i ha acusat la senyora Catalá d’estar “lligada de peus i mans” pel seu soci prioritari de Vox, que li ha imposat una denominació fora de la normativa oficial del valencià, “un fet impensable en qualsevol societat seriosa, molt lluny de l’autogovern assenyat i determinat en què creu la gran majoria social valenciana”. Per això, Compromís demanarà un informe a l’assessoria jurídica municipal davant els dubtes seriosos que li genera a la coalició valencianista la legalitat del canvi, ja que la senyora Catalá podria estar prevaricant“, ha dit Fuset.

El portaveu de Compromís per València Joan Ribó s’ha mostrat contrari al reconeixement, aprovat hui en la Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports, de Rita Barberà com a alcaldessa honorària i el canvi de nom del Pont de les Flors. Per a Ribó no és el moment, perquè encara hi ha membres de la seua família implicats en processos judicials per presumpta corrupció relacionats amb el mandat de Barberà. Per a Joan Ribó es tracta d’un assumpte partidista i sectari de l’actual alcaldessa María José Catalá del PP, secundada pels seus socis de Vox. També recorda que Catalá va ser una de les que va votar a favor de l’eixida de Rita Barberá com a senadora.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va denunciar que el PP ha assumit el criteri lingüístic de la RACV i Lo Rat Penat en la denominació en valencià de la ciutat en contra del que estableix l’AVL, l’òrgan estatutari creat pel mateix PP, a canvi que Vox acceptara rebatejar el Pont de les Flors com a pont Rita Barberá. Així mateix, ha criticat que Catalá també s’ha prestat a descartar les mocions d’igualtat perquè l’extrema dreta acceptara nomenar alcaldessa honorària Barberá. El govern de Catalá, igualment, també ha rebutjat de la mà de Vox una moció que instava a avançar i a establir un protocol contra l’assetjament sexual.

“El fracàs del PP en les comissions és producte”, va assegurar la portaveu socialista, “de falta de capacitat, de falta de treball i de falta d’entendre que un govern en minoria ha de dialogar amb tots els partits polítics. El resultat és la inestabilitat i l’espectacle públic i infantil que hem viscut hui. Primer, amb la batussa amb forcejaments i papers trencats que han protagonitzat PP i Vox en un acte tan solemne, digne i respectuós com ha de ser un minut de silenci. I, en segon lloc, amb l’espectacle vergonyós de les comissions de hui, en què el Partit Popular ha perdut nombroses iniciatives i s’ha convertit en ostatge de Vox”, va dir.