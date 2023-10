El PP puja l’aportació a l’escola concertada un 4,9% fins a 715 milions d’euros i retalla en infraestructures educatives

Els primers pressupostos del PP i Vox en la Conselleria d’Educació incrementen les subvencions a les escoles concertades i redueixen a la meitat les inversions del Pla Edificant. El departament que dirigeix José Antonio Rovira augmenta les ajudes als concerts educatius prop d’un 5%, fins a arribar a 715 milions d’euros per al pròxim exercici.

El pressupost global d’aquesta conselleria, que assumeix des del canvi de govern els departaments d’Universitats i Ocupació, augmenta en 84 milions d’euros, un 1,2% més respecte dels comptes anteriors, malgrat que les inversions es rebaixen notablement. El gros per a infraestructures educatives es redueix en un 27%, amb una retallada de 111 milions d’euros sobre el pressupost aprovat pel Govern del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem).

La principal retallada procedeix del Pla Edificant, que perd 122 milions d’euros, més d’un 40% de diferència respecte de l’any anterior. Els populars han sigut molt crítics amb el pla de l’exconseller Vicent Marzà, de Compromís, assegurant que era un embut burocràtic per als municipis i criticant la baixa execució en municipis com València, i han deixat la partida en 183,9 milions d’euros.

El capítol d’inversions educatives creix un 11%, suma 9 milions d’euros i deixa un total de 91 milions per a l’any vinent. L’executiu autonòmic defensa que els recursos per a formació del professorat s’incrementen un 11%, com els fons per a inclusió educativa augmenten un 10%, a més de mantindre “l’aposta pel plurilingüisme a les aules” sense “cap reculada en la promoció del valencià”. En concret, les ajudes a la promoció de la llengua cooficial es queden en 19,5 milions d’euros. El programa Xarxa llibres, un banc públic de llibres de text, tindrà 3,8 milions d’euros.

Entre les subvencions a l’educació concertada, la Conselleria d’Educació pressuposta dues ajudes d’11,2 milions d’euros i 1,5 per a auxiliars de conversa (en llengua estrangera i llengua cooficial, respectivament) en centres privats concertats per concurrència competitiva a través de la Direcció General d’Ordenació Educativa.

El pressupost total de la Conselleria d’Educació serà de 6.871 milions d’euros. En Ocupació, es retallen en un 38% les polítiques actives del Labora, a més de suprimir les ajudes a la setmana laboral de quatre dies, que el conseller va considerar un fracàs. En Universitats, el pressupost es redueix en 8,9 milions d’euros, un 0,37%. Les beques es queden en 3,1 milions d’euros davant dels quatre de l’any passat.