El PP reinstaura el bou embolat en les pedanies de València malgrat els informes que adverteixen del “sofriment de l'animal”

L'Ajuntament de València governat pel PP i amb Vox com a soci preferent ha anunciat que revocarà l'ordre aprovada per l'anterior executiu municipal d'esquerres de Compromís, PSPV i València en Comú en 2016 per la qual quedava prohibit el bou embolat i el bou amb corda en les festes de les pedanies de la capital que ho realitzaven, en concret, Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Massarrojos.

Fonts municipals han explicat que recentment la Federació de Penyes de Bous al Carrer va retirar el recurs contenciós contra l'acord pel qual es van prohibir totes dues modalitats el que permet deixar-la sense efecte.

La resolució de l'Ajuntament que anul·la l'ordre del llavors govern municipal -el Govern de la Nau, en 2016-, es basa en un informe de serveis jurídics i del secretari del consistori que subratlla que existeix un decret de la Generalitat que autoritza els festejos, per la qual cosa les mateixes fonts argumenten que la celebració dels mateixos és “absolutament legal”.

També s'assenyala en la resolució que l'acord de l'anterior govern municipal “no està contemplat pel decret de la Generalitat”, ja que les peticions que es formulen per l'organitzador o promotor dels festejos taurins tradicionals s'han de resoldre “de manera individualitzada i no de manera genèrica”.

Per part seua, des de la Federació de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana i l'Agrupació de pedanies Nord han celebrat que el retorn dels festejos taurins, inclòs el bou embolat, està “més a prop”. El col·lectiu ha agraït al nou equip de govern municipal del PP el seu “ferm compromís amb la nostra cultura i tradicions”.

Els informes certifiquen el “sofriment de l'animal”

El PP va intentar en el passat protegir tant les corregudes de bous com els bous al carrer mitjançant la seua declaració com a Bé d'Interés Cultural (BIC) Immaterial. No obstant això, l'expedient finalment va quedar arxivat al juny de 2012 davant el rebuig de dos de les entitats culturals consultades i l'abstenció d'una altra d'elles, comptant tan sols amb un informe favorable.

En concret, es va sol·licitar el necessari informe al Consell Valencià de Cultura (CVC), la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles i dues universitats: la Universitat de València (UV) i la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir (UCV).

Tan sols aquesta última, la Catòlica, va donar el vistiplau a la declaració BIC en entendre que es tracta d'espectacles d'arrels valencianes que mereixen una protecció.

En el cas del CVC, el dictamen aprovat en 2009 afirma textualment que “en el cas de la modalitat del bou embolat”, resulta manifest el fet que l'animal és sotmés a un dolor innecessari. Una reforma de la pràctica tradicional implicaria la supressió del bou embolat i la seua substitució per una mena d'activitat sense boles de foc o amb la substitució de l'animal per representacions d'animals, a pesar que el CVC és conscient de la gran presència que està tenint en els últims anys (al voltant del 80% de les festes)“.

Per part seua, l'informe de la Universitat de València afirma que quant a la protecció de la integritat de l'animal, aquesta és “absolutament impossible” en les corregudes de bous, atesa l'existència del terç de vares, les banderilles i el sacrifici: “Però, també en la majoria de modalitats del bou de carrer es donen pautes d'actuació que produeixen sofriment a l'animal, més clarament presents en el bou embolat. La violència sacrificial, i per tant el maltractament i la tortura, és un element indissoluble de la festa que, des d'una perspectiva contemporània, no pot ser inclosa en una declaració de bé patrimonial immaterial, per molt gran que siga l'arrelament històric i la implantació social”.

La la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles afirma directament que aquests actes taurins populars “no tenen la suficient entitat cultural” per a la seua declaració com BIC.

Ribó i Gómez critiquen la mesura

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de València i exalcalde, Joan Ribó, ha considerat que després de la revocació de l'acord de la Junta de Govern del 10 de juny de 2016 que prohibia l'autorització dels bous al carrer en les pedanies “torna la tortura animal” a la ciutat.

Per part seua, la portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha afirmat que l'única decisió que ha pres a l'alcaldessa de València, María José Catalá, ha sigut “convertir-nos en una ciutat cruel”. “Si reflexionem sobre què és el que realment ha fet el govern de la senyora Catalá en aquests mesos, la conclusió serà que objectivament no ha fet res”, ha criticat.

“Catalá no ha pres ni una mesura que ajude a avançar o a resoldre algun dels problemes de la ciutat”, ha assenyalat i per contra ha ressaltat que s'ha centrat “a derogar totes les qüestions que protegien o que feien a aquesta ciutat millor”.

Sandra Gómez ha considerat “inqüestionable” que “una ciutat lliure de tortura i de crueltat animal és una ciutat millor”. No obstant això, ha denunciat que Catalá “ha derogat una norma que impedia que se celebraren festejos on objectivament es produeix un sofriment en el bou”. “Amb independència d'ideologies o del que cadascun puga pensar, fins i tot en les persones que puguen empatitzar més amb aquesta mena de festejos, crec que és molt difícil rebatre aquesta qüestió”, ha explicat.

Enfront d'aquests avanços, ha afirmat que Catalá “ha derogat aquesta mesura i el que ens ha fet és ser pitjors com a societat, pitjors com a ciutat i sobretot a ella pitjor com a alcaldessa”. “Catalá sense cap dubte serà una alcaldessa més cruel”, ha conclòs.