El PP que va reprovar Rita Barberá aprova ara el seu nomenament com a alcaldessa honorària amb diverses causes judicials per resoldre

La Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports votarà la setmana que ve la sèrie de propostes d’honors i distincions a diferents persones i entitats vinculades a la ciutat de València que han presentat els grups polítics que conformen la corporació municipal. És el pas previ perquè el ple de l’Ajuntament de València reconega “els mereixements especials, beneficis assenyalats, serveis extraordinaris, treballs valuosos i aportacions singulars prestats a la ciutat” de les personalitats i les entitats proposades finalment, tal com reconeix el Reglament Municipal d’Honors i Distincions.

Entre les propostes s’inclou el nomenament com a alcaldessa honorària, a títol pòstum, de Rita Barberá, per “portar la ciutat a cotes de relleu internacional i de benestar urbà no conegudes ni abans ni després del seu mandat”.

La proposta no és nova. El grup municipal del PP ja la va fer en el mandat passat, però llavors no va tirar avant davant la negativa de l’equip de Govern progressista integrat per Compromís i el PSPV, al·legant principalment els diferents casos de corrupció que afecten l’Ajuntament de València de l’època del mandat de Barberá.

Els populars, amb l’actual alcaldessa María José Catalá al capdavant, ja van anunciar durant la campanya electoral que, si aconseguien governar, aprovarien tant aquest reconeixement com batejar l’actual Pont de les Flors amb el nom de l’exalcaldessa morta el novembre de 2016.

Paradoxalment, dos mesos abans de la seua mort, les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat, incloent-hi els diputats del Partit Popular, una resolució per mitjà de la qual exigien a Rita Barberá que renunciara a l’acta de senadora autonòmica “per salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians”.

La decisió en el parlament autonòmic es prenia després que el Tribunal Suprem imputara l’exalcaldessa valenciana –va declarar el dilluns 21 de novembre i va negar les acusacions– pel presumpte barrufeig en el grup municipal que ella dirigia (en el conegut com a cas Taula) i que Barberá decidira donar-se de baixa en el PP –tenia el carnet número 3 del partit– però mantindre l’acta de senadora. Aquesta investigació va quedar finalment arxivada.

No obstant això, continuen vigents el cas Azud en què el seu cunyat, el lletrat José María Corbín, és un dels principals investigats, i la peça A del cas Taula, el judici de la qual arranca el gener. Com va informar aquest diari, en el primer dels casos les anotacions dels regals de Nadal d’Acciona a càrrecs públics del PP han permés a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil vincular els productes de luxe amb què va ser obsequiada l’exalcaldessa de València Rita Barberá amb els pagaments de l’empresa per pretesos treballs ficticis a l’advocat Diego Elum, que va abonar dos terços dels diners al cunyat de la primera edil popular.

En la segona causa s’investiga el presumpte finançament en B de les campanyes del PP de Rita Barberá el 2007 i el 2011. En el banc dels acusats s’asseuran Alfonso Grau, ex-vicealcalde de València, i María del Carmen García-Fuster, exsecretària del grup municipal popular.

Pont Rita Barberá

Les entitats candidates a Medalla de la Ciutat, en les diferents categories, són les següents: Orquestra de València (or), Bombers sense Fronteres (plata) i Bombers pel Món (bronze). A la formació musical, creada el 1943 sota la direcció de Joan Lamote de Grignon, se li reconeix el seu paper “en la promoció de la música valenciana, el seu prestigi internacional, i la seua contribució a la vida cultural”, entre altres motius.“ La Medalla d’Or de la Ciutat de València és una insígnia creada per l’Ajuntament el 17 de juliol de 1929. Les dues organitzacions de salvament i extinció se les premia per la seua importantíssima tasca en situacions d’emergència humanitària a tot el món.

Cal recordar que, a proposta de la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de València procedirà al canvi de l’actual nom del Pont de les Flors per ‘Pont de les Flors-Rita Barberá’. Es tracta d’un reconeixement, que permet el reglament municipal, a la que va ser alcaldessa de la ciutat entre el 5 de juliol de 1991 i el 13 de juny de 2015.