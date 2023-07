El PP se salta el seu propi pla de mobilitat i prioritza el trànsit privat davant del transport públic al carrer de Colom de València

El transport públic deixarà de tindre prioritat al carrer més comercial de València en favor del vehicle privat. L’Ajuntament de València té previst “revertir les condicions de mobilitat del carrer de Colom i fer prevaldre la seguretat i l’accessibilitat de totes les persones usuàries d’aquesta via, sense oblidar les necessitats del veïnat i els comerciants de la zona”.

Aquest va ser el missatge que els regidors de l’equip de Govern municipal del PP que dirigeix María José Catalá, Jesús Carbonell i Paula Llobet, van transmetre a representants de l’Associació Veïnal Pla de Remei-Gran Via, amb qui es van reunir per “buscar solucions que, avalades amb auditories de seguretat, permeten revertir la planificació viària escomesa en aquest cèntric carrer de la ciutat durant el primer semestre del 2020”.

En aquesta trobada, “la primera d’una sèrie de reunions amb agents socials per a consensuar el redisseny d’aquesta zona”, els regidors van anunciar que “entre les accions prioritàries per a l’equip de govern estan la supressió d’un dels dos carrils bus-taxi i la reordenació del trànsit privat cap al centre de la ciutat, amb accés lliure des de la plaça de la Porta de la Mar”.

Paradoxalment, aquesta reversió de la reordenació del trànsit a Colom va en contra del que marca el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2013 amb els vots a favor del grup popular que dirigia amb majoria absoluta Rita Barberá, mentre que el PSPV i Compromís s’hi van abstindre i Esquerra Unida hi va votar en contra.

El document proposa una sèrie de mesures per a guanyar espai per als vianants en el centre històric i per a prioritzar el transport públic en diferents vials, entre aquests el carrer de Colom.

En concret, el PMUS proposa “alliberar part de l’espai dedicat hui dia al trànsit privat cap a maneres més sostenibles com els vianants i la bicicleta, si escau. I, simultàniament, es reduiria la quantitat de vehicles (amb la problemàtica que això comporta) alhora que es garantiria sempre l’accessibilitat de veïns i activitats econòmiques a la zona”.

Quant al transport públic, el PMUS aposta per “la millora de la velocitat comercial de l’EMT, juntament amb altres actuacions de racionalització de l’ús del vehicle privat, cosa que permetria a l’autobús urbà ser competitiu amb altres maneres de transport i, per tant, millorar la seua demanda”.

Per a fer-ho, proposa crear “plataformes reservades per al transport públic, amb carrils bus amb diferents graus de segregació, amb la millora de la gestió i la priorització semafòrica, amb priorització d’accés a centres urbans, amb contracarrils o amb itineraris més curts”

El mapa disposat en el PMUS estableix una sèrie de viaris en què caldria aplicar aquestes mesures, entre els quals l’eix de Colom, Xàtiva i Guillem de Castro.

Quant a l’argument de la falta de seguretat d’aquesta via, la realitat és que, segons les dades de l’anuari estadístic de València, el total d’accidents de trànsit (incloent-hi bicis, patinets i vianants) en el districte de l’Eixample ha abaixat dels 569 del 2018 als 532 del 2022. En el conjunt de València, el 2018, un any després de la posada en marxa de l’anell ciclista que recorre el carrer de Colom, es van veure implicades en accidents 452 bicicletes, un 2,9% del total de vehicles implicats en accidents. El 2022, amb un 300% més d’usuaris ciclistes, es van veure implicades en accidents 548 bicicletes, un 4% de tots els vehicles implicats en accidents.

Els veïns demanen una reurbanització integral i els comerciants, més informació

El vocal de mobilitat de l’Associació Veïnal Pla de Remei-Gran Via, Malek Mureu, un dels presents en la trobada amb els regidors Llobet i Carbonell, ha explicat que, encara que estaven d’acord inicialment en la necessitat de reduir el trànsit al carrer de Colom, s’han generat alguns aspectes indesitjats arran dels canvis que es van fer el 2020 que convé corregir: “La Gran Via del Marqués del Túria està saturada en hores punta, és la tercera que més trànsit suporta a la ciutat amb els problemes de contaminació i soroll que comporta, igual que carrers com Gravador Esteve i Sorní, que s’usen ara en gran manera per a entrar a Colom, on també es produeixen problemes per acumulació de vehicles en els girs per a entrar a aparcaments o per a girar a carrers perpendiculars”.

Per aquest motiu, han traslladat a l’equip de Govern la necessitat d’escometre alguna solució mixta que, si bé permeta una mica més de trànsit privat, no siga tornant a la situació anterior: “Una possible solució pot ser obrir Colom, des de la Porta de la Mar amb dos carrils bus i un de privat i que a partir de Comte de Salvatierra passe a dos de privats i un per a l’EMT, però són propostes que han de valorar els tècnics. El que tenim clar és que, més enllà de la solució provisional que s’adopte, el carrer de Colom requereix una remodelació integral i ací els veïns tenim molt a aportar”.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals de València es van mostrar crítics amb l’eliminació d’un carril per a transport públic de l’EMT al carrer de Colom. Fonts de l’entitat van insistir “en la necessitat de prioritzar sempre el transport públic sobre el privat” si bé, també van plantejar que “ha de ser prioritari garantir la seguretat per a tota mena de vehicles, siguen motoritzats o no, i per descomptat per al vianant, que ha d’estar en el centre de qualsevol mena de modificació en mobilitat”.

De la mateixa manera, “ha d’assegurar-se la connectivitat per a accedir als barris confrontants per a les persones residents que es veuen obligades a utilitzar el transport privat, per exemple, per a eixir a centres de treball o polígons situats fora de la ciutat, incorporant el concepte de mobilitat metropolitana”.

En qualsevol cas, des de la Federació d’Associacions Veïnals de València van instar el nou equip de Govern que, tant aquesta com qualsevol altra modificació viària, “ha de projectar-se i treballar-se de manera consensuada amb els veïns i les veïnes, fet que esperem que ocórrega de la manera més àgil i participativa, i no després que s’hagen pres les decisions unilateralment per part del Govern municipal”.

Des de l’Associació de Comerciants del Centre de València van sol·licitar, en primer lloc, una reunió per a saber de primera mà els detalls de l’actuació anunciada, però d’entrada es van mostrar partidaris de buscar una solució mixta que permeta més freqüència de pas d’autobusos de l’EMT, però que al mateix temps no genere problemes al transport privat en els accessos als aparcaments i en els girs als carrers perpendiculars. A més, van demanar canvis d’ubicació d’algunes parades de taxi i de diverses illes de contenidors.