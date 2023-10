El PP transforma un càrrec voluntari de la Junta Central Fallera en un lloc remunerat amb 70.000 euros

El regidor de Compromís a l’Ajuntament de València Pere Fuset ha denunciat que l’alcaldessa María José Catalá crearà un nou sou de més de 70.000 euros en la Junta Central Fallera “tan sols una setmana després que el regidor Santiago Ballester renuncie a la resta de festes de València i que puga dedicar-se en exclusiva a les Falles”.

Fuset sospita que el nou càrrec de Coordinador General de Falles s’assignarà a l’actual secretari general, Nicolás Garcés, que fins ara no percebia assignació econòmica, però no el gerent de l’organisme, que sempre ha percebut un sou també d’uns 70.000 euros. Aquest lloc en l’actualitat l’exerceix Carmen Murta. Fuset ha dit que “és inexplicable que Catalá cree aquest nou càrrec remunerat en l’entitat del voluntariat faller” i ha avançat que demanarà explicacions en el Consell Rector de l’organisme faller municipal.

Així doncs, Fuset ha lamentat que el PP “renuncie a una professionalització per a promocionar els aspectes patrimonials de la festa, així com a donar ajuda i servei a les comissions i que, en canvi, s’opte per crear un nou sou de més de 70.000 euros amb què poder recompensar algú afí per una faena fins hui voluntària”. Fuset demanarà explicacions a Catalá sobre la necessitat d’aquest nou sou “tenint en compte que el Sr. Ballester es dedica ara en exclusiva només a les Falles, a més dels mercats”.

La nova plaça, denominada ‘Coordinador/a general de Falles’, de lliure nomenament i per a la qual a la qual cal una titulació superior, comprén “la realització de les activitats de direcció, supervisió, coordinació, assessorament i gestió de l’activitat fallera generada” per la JCF, així com “impulsar i coordinar l’activitat de les comissions falleres”, segons es recull en la fitxa del lloc de treball.

Així doncs, entre les activitats principals d’aquesta estan “la direcció i el control de les diferents delegacions que componen la JCF”, establir “els principals objectius a complir pels càrrecs directius i avaluar el seu rendiment”, redactar “la programació anual i supervisar les activitats a desenvolupar” per al seu compliment o col·laborar amb la coordinadora general per al “funcionament correcte de l’organisme autònom”, així com “plantejar accions de millora”.

També recull la gestió dels “recursos humans de l’entitat en tots els seus aspectes”, la “resolució de conflictes o incidències que es produïsquen en les comissions falleres i hagen de ser elevades a la JCF”, la coordinació dels “diferents actes i activitats propis de l’organisme”, custodiar “els documents que genere” i vetlar pel “bon ús i funcionament” de la seu de l’entitat, així com desenvolupar “les tasques pròpies de representació de l’organisme juntament amb el president i substituir-lo en absència seua”.