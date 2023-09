El PP de València acomiada a cinc orientadors laborals que donaven suport a víctimes de violència masclista

“El primer que necessita una dona per a eixir d’un infern així és una faena per a tindre la seguretat que podrà donar menjar als seus fills i filles o mantindre’s una mateixa. Per això nosaltres vam posar uns orientadors que treballaven de manera específica per orientar, formar, acompanyar i reinserir persones víctimes de violència de gènere, entre altres col·lectius. Em sembla una vergonya que la primera decisió que pren aquest Govern i la senyora Catalá siga despatxar aquestes persones i deixar totes les víctimes sense una atenció específica”. La portaveu municipal socialista, Sandra Gómez, va denunciar d’aquesta manera dimecres la decisió de l’equip de Govern municipal del PP d’amortitzar cinc llocs de treball de les persones que presten serveis d’orientació laboral a València Activa, entre altres usuaris a les víctimes de violència masclista.

La regidora del PSPV va explicar que va ser aquest mes d’agost que es va aprovar en el si del patronat de l’entitat prescindir d’aquests empleats que treballaven en els centres de Barris per l’Ocupació i va anunciar que els socialistes presentaran una moció al pròxim ple perquè “rectifique”. Gómez va destacar que es tracta d’un programa en què els tècnics d’orientació laboral ajudaven a buscar ocupació presencialment en els barris amb més incidència d’atur i que ja han atés més de 10.000 persones.

A preguntes d’elDiario.es, fonts de l’equip de Govern municipal del PP no van donar cap mena d’explicació sobre aquest tema.

La xarxa de Barris per l’Ocupació estava formada per 11 espais permanents i tres d’itinerants per a aproximar els serveis de València Activa a la ciutadania a través dels diferents barris de la nostra ciutat. Es va constituir com un espai en què s’han oferit tots els serveis, recursos i accions en matèria d’ocupació i autoocupació amb l’objectiu d’ajudar les veïnes i veïns a millorar les habilitats i les competències per a l’ocupació i desenvolupar el potencial professional i personal, a través d’un servei totalment gratuït, de qualitat i proximitat, amb orientació professional. Segons el PSPV, l'acomiadament d'aquests cinc empleats ha suposat la clausura dels seus centres, en la porta dels quals es remet mitjançant un cartell a un telèfon d'atenció, per la qual cosa atenció deixa de ser presencial i personalitzada.

“Hi ha una minva objectiva de la voluntat d’afavorir l’ocupació de persones que tenen un perfil més complicat, València Activa serveix per a això, per a les persones que tenen un currículum professional que necessita actualitzar-se, continuar formant-se, i que necessiten un acompanyament. Es va fer un projecte molt bonic com el de Barris per l’Ocupació per acostar-se als veïns i veïnes amb menys capacitats en barris amb més desocupació”, va comentar Gómez.

D’altra banda, Gómez va recordar que Catalá, com a diputada autonòmica, és còmplice de la decisió del PP i Vox d’esborrar el concepte de violència masclista o de gènere de les pancartes institucionals davant els casos de víctimes del masclisme. “Per què el PP lleva de les pancartes la violència que assetja les dones, la violència que exerceixen els homes masclistes? El llenguatge és important per a assenyalar els homes que assetgen les dones”, va dir. En aquest sentit, va anunciar que el PSPV portarà a les concentracions la seua pròpia pancarta de condemna contra la violència masclista.