El PP de València posa 1,8 milions d’euros en multes amb les càmeres de Ciutat Vella que va prometre eliminar

Les càmeres que controlen els vehicles que accedeixen a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) del centre històric de València i que sancionen els que no estan registrats continuen funcionant amb normalitat i de fet no s’apagaran del tot, a pesar que l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, es va comprometre a deixar-les sense ús abans de les eleccions passades.

De fet, la regidora socialista María Pérez ha exigit a María José Catalá que actue amb “transparència i que no confonga amb dades irreals els valencians i valencianes en matèria de mobilitat com fades que va accedir a l’Ajuntament de València”. Pérez s’ha manifestat en aquests termes després de constatar la cap de servei de la Regidoria de Mobilitat que la modificació de l’ORA que va anunciar Catalá suposarà al consistori la pèrdua de gairebé 1,8 milions d’euros, “a pesar que el seu regidor va assegurar amb rotunditat que no tindria cap cost per a l’Ajuntament”.

“En les últimes setmanes assistim a una dinàmica en la presa de decisions en matèria de mobilitat que no beneficia gens ni la ciutat ni el debat. Des del Partit Socialista hem comprovat que hi ha una distància enorme entre el que s’anuncia per part del govern i la realitat. I dos exemples molt clars són l’ORA, en què es va anunciar que el canvi no costaria res i finalment suposarà la pèrdua de quasi dos milions d’euros, i l’APR de Ciutat Vella, que Catalá va dir que eliminaria i que, no obstant això, en els primers quatre mesos del seu govern ha interposat 31.065 sancions per un import d’1,8 milions d’euros”, ha explicat.

Sobre l’ORA, Pérez ha especificat que l’informe a què ha tingut accés el Grup Municipal Socialista i que està signat per la cap de servei de Mobilitat confirma que la minva de la recaptació pel canvi d’horari serà d’1,8 milions d’euros, una minva del 22% del total. “Encara que el regidor de Mobilitat va afirmar de manera molt rotunda que la seua decisió costaria zero euros, la veritat, com demostra l’informe de la seua cap de servei, és que ni sabia què costaria a l’Ajuntament ni sabia quin percentatge representava del contracte”, ha subratllat.

L’edil ha advertit que el contracte de l’ORA reparteix pràcticament al 50% la recaptació, per la qual cosa l’Ajuntament deixarà d’ingressar directament quasi 900.000 euros i ha mostrat els seus dubtes que l’empresa accepte perdre un milió d’euros a l’any sense cap mena de contraprestació. “Entre les falses afirmacions del regidor i la incompatibilitat de les xifres reals amb el límit que estableix el plec per a la modificació del contracte, demanem al PP que deixe d’enganyar la ciutadania i diga si és possible fer aquest canvi, perquè supera el màxim del 20% que estableix el contracte”, ha afegit. Pérez ha acusat Catalá de vendre com un estalvi per als valencians una mesura que el que realment suposarà és que tots els valencians i valencianes subvencionarem l’aparcament en la zona blava a tots els que venen de fora.

Finalment, l’edil socialista ha criticat l’“engany” del Govern de Catalá amb l’APR de Ciutat Vella, una iniciativa que va anunciar que eliminaria tot just entrar a l’Ajuntament i que, per contra, ha mantingut per recaptar només en quatre mesos més d’1,8 milions d’euros.

“Va ser un dels cavalls de batalla quan estaven en l’oposició i van prometre que, quan arribaren a l’Ajuntament, apagarien les multes. Però la realitat és ben diferent. Estem de nou davant un exemple de les contradiccions diàries en matèria de mobilitat, falta de visió i de seguretat per als veïns. Si de veritat han de fer canvis, que els expliquen. Que diguen si aquesta nova APR serà com la ZBE, de mínims, sense objectius concrets més enllà de no molestar el cotxe i permetre que continue creixent la contaminació”, ha incidit.