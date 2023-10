El PP de València reconeix que va ignorar l’informe del secretari municipal que avala el centre de dades dels Docks

L’equip de Govern local del PP que encapçala l’alcaldessa de València María José Catalá ha reconegut que, malgrat tindre constància de l’informe del secretari municipal que avala l’ús de l’edifici dels Docks com a centre de dades, el va ignorar acollint-se al de l’Advocacia de l’Estat encarregat per l’Autoritat Portuària de València (APV) per a justificar l’anul·lació de l’adjudicació del concurs a l’empresa valenciana Sineasen.

En resposta a les crítiques de Compromís i del PSPV després de publicar en exclusiva elDiario.es l’informe esmentat dels serveis jurídics municipals, els populars han explicat que “l’informe esmentat forma part de l’expedient i és conegut pels interessats en aquest expedient”. En canvi, critica que “no formava part de l’expedient l’informe de l’Advocacia de l’Estat del 18 d’abril de 2023, que ni Joan Ribó ni Sandra Gómez es van preocupar per conéixer, a pesar que la petició d’aquest informe va ser revelada a Joan Ribó per la carta que li va dirigir el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, el 30 de gener de 2023”.

Efectivament, com va publicar aquest diari, en resposta a aquella carta l’alcalde llavors, Joan Ribó, va advertir que, si l’APV procedia a recuperar els edificis cedits a la ciutat, acudiria als jutjats, precisament esgrimint l’informe del secretari municipal que el PP reconeix haver ignorat.

En la seua resposta a l’oposició, l’actual equip de govern ha afegit que va sol·licitar “al començament de juliol a l’Autoritat Portuària de València una còpia de l’informe de l’Advocacia de l’Estat del 18 d’abril de 2023 i la va incorporar a l’expedient”, informe a què s’acull per a tombar l’adjudicació.

Els populars han insistit novament que “els informes de l’Advocacia de l’Estat són els que van motivar que el president de l’Autoritat Portuària de València advertira Joan Ribó que, si es concloïa l’operació prevista sobre els Docks, l’Autoritat Portuària podria exercir el dret de reversió que legalment deté sobre aquest edifici, de manera que l’Ajuntament perdria la seua propietat”, cosa que rebat l’informe dels serveis jurídics municipals amb abundant jurisprudència (vegeu el document complet al final de la informació).

Segons el PP, “això suposaria sotmetre els Docks i, en general, tots els béns immobles propietat de l’Ajuntament a la Marina, que van ser cedits gratuïtament per l’Autoritat Portuària de València, a les conseqüències imprevisibles d’un llarg i complex procés judicial, que podria haver desembocat en la pèrdua d’aquests béns per l’Ajuntament”, cosa que també nega el secretari municipal.

L’actual equip de govern ha rebutjat “aquesta política de dissens i confrontació que prefereixen Joan Ribó i Sandra Gómez, que durant els huit anys que han detingut responsabilitats de govern no han volgut o no han sabut donar a la Marina de València una estabilitat jurídica i han preferit mantindre’s sempre en una provisionalitat precària”.

En definitiva, l’equip de govern popular “és partidari d’arribar una solució per a la Marina de València que done estabilitat jurídica a aquest espai clau per al desenvolupament de València”.