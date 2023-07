La presidenta de les Corts Valencianes, de Vox, se salta el compromís institucional de condemna de la violència masclista

La presidenta de les Corts Valencianes, la ultradretana Llanos Massó, se salta el compromís institucional contra la violència masclista. La representant de Vox i segona autoritat de la Comunitat Valenciana, elegida amb el suport del PP, evita la pancarta que condemna la violència masclista arran de l’assassinat d’una dona al municipi riberenc d’Antella, malgrat les declaracions institucionals i els acords subscrits per la cambra que presideix.

El parlament autonòmic va convocar dilluns tres minuts de silenci per l’assassinat d’una dona de 38 anys a les mans de la seua parella, en presència d’un dels seus fills menors d’edat. Els serveis de les Corts Valencianes van traslladar als grups la convocatòria per indicació de la Presidència, que es faria a les 12 del migdia “per condemnar l’assassinat d’una dona esdevingut a Antella aquest cap de setmana”, sense al·lusions a la violència de gènere.

Una hora abans de la convocatòria, quan la Mesa de les Corts estava reunida, en una sessió prevista amb anterioritat, la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va confirmar que es tracta d’un cas de violència masclista. En exhibir la pancarta, els diputats de Vox, amb la presidenta inclosa, se’n van apartar, com han fet durant els últims quatre anys. El PSPV ha reclamat a la presidenta que incorpore el reconeixement de la violència masclista, en virtut dels compromisos institucionals subscrits, a les convocatòries de repulsa, i juntament amb Compromís ha criticat que es trenque la unitat i es mantinguen al marge.

En les dues últimes legislatures el parlament valencià va adoptar un protocol d’acord amb les declaracions institucionals aprovades en la cambra i el pacte valencià contra la violència de gènere aprovat per la Generalitat Valenciana, subscrit per la societat civil. El compromís de les Corts Valencianes implica que, quan es tinga coneixement d’un cas de violència masclista, es convocaran tres minuts de silenci i es manifestarà la condemna. Durant les dues últimes legislatures, els responsables de protocol de la cambra portaven als grups parlamentaris la pancarta que expressa la repulsa de la institució, amb el lema “Les Corts contra la violència masclista” durant els minuts de silenci.

El pacte valencià contra la violència masclista té entre els seus objectius “generar un relat compartit de lluita contra la violència de gènere i masclista, sense la doble victimització de les dones, la confrontació política i social amb els agressors masclistes i la socialització del conflicte”. En aquest sentit, un dels compromisos que concerneix el parlament valencià és “expressió d’unitat d’acció parlamentària i política davant violències masclistes”. Un altre, que concerneix totes les parts intervinents, és “participar en totes les concentracions públiques de rebuig a la violència, solidaritat a les víctimes i condemna al maltractament”.

El 2018, les Corts Valencianes van aprovar una declaració institucional en què assumien: “És responsabilitat de les Corts treballar de manera conscienciosa per eliminar totes les manifestacions de les violències contra les dones en la vida pública i privada, per posar fi als prejudicis sexistes en les administracions públiques i per assentar en la consciència de la societat la necessitat de posar fi a la violència masclista i les seues múltiples manifestacions”. El text va tirar avant per unanimitat, requisit de totes les declaracions institucionals, amb el suport del PP, el PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem. Vox no tenia representació parlamentària.

El PP evita criticar els seus socis

Els representants de Vox justifiquen la seua acció en el fet que “tota la violència exercida contra qualsevol persona ha de condemnar-se de la mateixa manera”. Així ho ha expressat la seua portaveu parlamentària, Ana Vega, que ha defensat la presidenta de la cambra. La parlamentària considera que “estar darrere d’una pancarta o no no implica que es condemne amb més perseverança i força una cosa o una altra” i ha insistit en la seua condemna de la violència “s’exercisca contra qui s’exercisca”. Preguntada per si canviaran el lema de la pancarta, Vega ha assenyalat que això correspon a la Mesa de les Corts i ha indicat que ja fa quatre anys que treballen “per protegir a totes les víctimes per igual”. En l’acord de govern entre el PP i Vox no figura la violència de gènere, que l’extrema dreta nega. Sí que ho fa la “violència intrafamiliar”, marc en què la formació ultra engloba les agressions a dones per part de les seues parelles o exparelles. El candidat de Vox al Congrés Carlos Flores, condemnat per violència psicològica el 2002, ha comparat l’assassinat d’aquesta dona amb la mort d’un home en una baralla.

Per part seua, el portaveu del PP, Miguel Barrachina, que sí que ha estat darrere de la pancarta, ha evitat criticar els seus socis de govern, que donaran la presidència de la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón d’ací a tres dies per a governar en coalició. El síndic ha subratllat que la cosa realment important és que siga la segona dona assassinada a la Comunitat Valenciana i que 24.000 dones han denunciat agressions l’últim any, “més enllà del simbolisme” dels lemes.

Barrachina ha apuntat: “Hui estava tothom denunciant l’assassinat vil i cruel d’aquesta dona”. I ha indicat que el PP sempre està “darrere de totes les pancartes de denúncia de crims masclistes”. “La solució no pot ser l’excarceració massiva d’agressors”, ha retret, en al·lusió a la llei del ‘Només sí és sí’.