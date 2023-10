El pressupost de la consellera de Justícia de Vox: destralada de dos milions al torn d’ofici i menys beques per a oposicions

Menys fons per al torn d’ofici suposa una justícia menys justa. Els col·legis d’advocats i procuradors valencians tindran dos milions d’euros menys en matèria d’assistència jurídica gratuïta, especialment per al torn d’ofici. La consellera de Justícia, Elisa Núñez, de Vox, ha rebaixat sensiblement les subvencions destinades tant al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats com al seu homòleg de procuradors. Si en l’últim exercici de l’executiu anterior del Pacte del Botànic, presidit pel socialista Ximo Puig, es van destinar 58,3 milions d’euros per a justícia gratuïta, el nou Govern encapçalat pel popular Carlos Mazón ha rebaixat la xifra fins a 56,3 milions.

La destralada pressupostària s’ha notat en la subvenció als col·legis d’advocats per a abonar la indemnització d’actuacions d’assistència jurídica gratuïta als lletrats del torn d’ofici, entre altres finalitats. En els pressupostos del 2023 eren 49,3 milions, mentre que en l’avantprojecte de llei presentat dilluns, la xifra descendeix a 48,3 milions. Els col·legis de procuradors passen d’una subvenció de nou milions a una de huit.

La subvenció per al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors inclou la “representació inicial prèvia en violència sobre la dona”.

En matèria de subvencions per a la dotació d’infraestructures per al funcionament operatiu dels serveis d’assistència jurídica gratuïta, la consellera de Justícia rebaixa dues subvencions en 18.000 euros respecte de l’any anterior.

La consellera Elisa Núñez també ha rebaixat en 300.000 euros la subvenció directa als col·legis valencians d’advocats per la indemnització de la prestació de serveis d’orientació jurídica en matèria d’emergència social i energètica

El departament autonòmic també ha rebaixat les beques destinades a persones que opositen a l’Administració de Justícia. Si la consellera anterior, Gabriela Bravo, va incloure 906.500 euros, la seua successora de Vox rebaixa la subvenció fins a 756.000 euros.

D’altra banda, la línia per a finançar el conveni amb el Comité Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) per a cursos de formació també es redueix la meitat (dels 20.000 euros de l’exercici 2023 als 10.000 euros de l’any que ve).