El preu del lloguer de la Comunitat Valenciana supera en un 30,8% el màxim registrat en la bambolla del 2007

La Comunitat Valenciana registra una escalada en els preus dels lloguers d’habitatge residencial fins al punt que ja s’han superat de llarg els màxims històrics registrats el 2007, any previ a una de les crisis immobiliàries més grans que es recorden.

Així doncs, el cost dels arrendaments va tornar a arribar el març el preu màxim històric en situar-se en 10,61 euros el metre quadrat al mes. Aquesta escalada, que va repetint-se cada mes des del 2022, ha portat el preu a superar en un 30,8% el registrat durant l’esclat de la bambolla immobiliària, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa. El preu de l’arrendament actual sobrepassa l’anotat fa 15 anys, que se situava el juny del 2007 en 8,11 euros el metre quadrat al mes, quan de manera unànime a tot Espanya es va arribar als preus més alts de la sèrie evolutiva.

Entre les capitals de província, Alacant va arribar al preu màxim el maig del 2007, amb un cost mitjà de 8,04 euros el metre quadrat al mes, i actualment està en 10,96 euros, un 36,3% més. València va registrar el seu preu màxim de lloguer previ a la crisi l’abril del 2007 amb 8,82 euros al mes, mentre que en aquests moments està en 12,82 euros el metre quadrat al mes, un 45,4% més. De Castelló de la Plana no hi havia registres el 2007.

“Mai el preu del lloguer havia presentat un cost tan alt a Espanya. Si el viscut durant la bambolla de 2007 semblava inflat, ara ho és més. Cal ressaltar que en el mercat del lloguer no pot donar-se una situació de bambolla, ja que les bambolles només es produeixen en els preus d’actius duradors i en les accions que proporcionen ingressos a llarg termini. No obstant això, sí que podem referir-nos a la situació actual del lloguer com un moment de ‘sobrepreus’, perquè s’observa que els salaris no creixen al mateix ritme que l’habitatge, la qual cosa produeix un risc d’inaccessibilitat a l’habitatge molt substancial”, explica María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.

Totes les comunitats autònomes, llevat d’Astúries, Aragó i Castella-la Manxa, presenten un preu superior al registrat el 2007. En la major part de les autonomies –en 11 de les 17– els percentatges d’increment arriben a dos dígits. A més, destaquen les que presenten augments superiors al 50%. Són les illes Balears (62,3%) i les Canàries (57,3%). I les que mostren valors per damunt del 20% d’increment: Madrid (37,6%), Navarra (32,4%), la Comunitat Valenciana (30,8%), Catalunya (26,0%), Castella i Lleó (25,8%) i Extremadura (21,3%).

“És molt rellevant que en algunes regions el preu del lloguer estiga tan allunyat del presentat fa 15 anys. Veiem que les comunitats més tensades estan un 60%, un 50%, un 40% o un 30% per damunt de l’anterior preu màxim, i el fet més destacable és que aquesta distància tan inflada s’ha produït en tot just un any. Durant el 2022 la major part de les autonomies van batre un nou rècord de preu en arribar als nivells del 2007, però no es van quedar en aquest punt, sinó que han continuat augmentant el preu fins a superar tan significativament els registrats en plena bambolla”, comenta Matos.

En tan sols un any la Comunitat Valenciana ha registrat un increment mitjà del 14,6%. En les capitals, Alacant va registrar un increment interanual del 19,4%, Castelló, del 2,6% i València, del 22,1%.

El vicepresident del Govern valencià i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ja va anunciar que la Generalitat aplicarà el límit als preus de lloguer, que estableix la nova Llei d’habitatge que tramita el Govern, “l’endemà” de la seua aprovació.

La normativa estableix que per al 2023 es manté el 2% de límit actual i que a partir del 2024 es crearà un nou índex de referència, més estable i inferior a l’evolució de l’IPC, per limitar l’alça en les renovacions anuals, amb un màxim d’un 3%.