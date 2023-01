Primàries en Compromís: les dues conselleres que s’hi presenten tindran competència com a caps de llista

Les dues conselleres de Compromís que van a primàries, Aitana Mas i Isaura Navarro (Rafael Climent i Raquel Tamarit no s’hi presenten), totes dues membres d’Iniciativa, tindran competència en el procés que acaba d’encetar la formació. Dilluns la coalició ha tancat el termini per a presentar les candidatures, amb un aspirant a la presidència de la Generalitat, un candidat a cap de llista per Castelló, quatre per València i quatre més per Alacant. Seguint el que es preveu, l’única persona que optarà a ser cap de cartell és el diputat en el Congrés Joan Baldoví, que posa la seua experiència de trenta anys en política –des de l’Ajuntament de Sueca fins a les Corts Generals– al servei del seu partit, al mateix temps que es reivindica com un “aire nou”, després d’unes quantes legislatures a Madrid.

El número u per Castelló serà l’exconseller d’Educació i diputat autonòmic Vicent Marzà, que va presentar el seu equip la setmana passada. Marzà, responsable polític de Més Compromís, ha compost una llista que ja aplica els criteris de representació per gènere, pluralitat política i joventut, que la militància ratificarà en les primàries. L’acompanyen la diputada Mònica Àlvaro (Més) i la regidora Verònica Ruiz (Iniciativa) en els llocs d’eixida.

A València, on el número u l’ocupa el candidat a la Generalitat, els llocs en disputa comencen a partir de la segona plaça. A aquesta opció s’han presentat la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó (Més), que compta amb l’aval de Baldoví: “Ha fet una tasca magnífica i tindrà tot el meu suport”, va apuntar el diputat en presentar la candidatura. Ho faran també la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, que compta amb el suport de la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, i de la direcció d’Iniciativa; la directora general de Comerç, Rosana Seguí, i l’ex-secretària autonòmica de Transició Ecològica i exmà dreta de Mireia Mollà, Paula Tuzón.

A Alacant, on la direcció de la coalició va acordar que el cap visible fora Aitana Mas, s’han presentat quatre candidatures per liderar la llista. La vicepresidenta del Consell i coportaveu d’Iniciativa es mesurarà amb el portaveu en la diputació d’Alacant, Gerard Fullana (Més), l’exassessora de Mollà en la conselleria, Marina González, i la representant de Joves del País Valencià, Maria Josep Calabuig. Sota el lema ‘Mes és més’, la vicepresidenta reivindica el seu perfil com a dona jove en política per a canviar les estructures vigents amb “diàleg, empatia, igualtat i diversitat”. El sistema de votació fa prevaldre que el candidat es postule com a número u encara que no siga la seua intenció liderar la llista, per la qual cosa diversos candidats han incorregut en aquesta opció.

La divisió del vot en Iniciativa pot portar a la formació a passar certes dificultats, competint pels llocs d’eixida amb els dirigents de Més i entre les seues mateixes files. Encara que s’apliquen posteriorment els criteris de correcció –gènere, pluralitat política i joventut–, les primàries seran el termòmetre intern per a mesurar la fortalesa de la coalició després del seu any més convuls, amb l’eixida de Mónica Oltra i la destitució de Mireia Mollà, enmig d’un conflicte obert per la implementació de les energies renovables.

‘Obrir per guanyar’

La coalició valencianista ha presentat dilluns la seua estratègia preelectoral, una obertura de la formació per a incorporar alguns perfils independents en tres llocs de les seues llistes autonòmiques. El primer serà el número 4 per Alacant, el periodista expert en canvi climàtic Juan Bordera. La resta, el número 6 per Castelló i el 12 per València, es donaran a conéixer més endavant. Només el d’Alacant ocupa un lloc que va eixir elegit el 2019, però en la coalició defensen que es pot fer política més enllà del parlament autonòmic i recorden que la llista corre. A més, insisteixen, el procés fa prevaldre la militància i la faena en l’última legislatura, i no consideren just per als que resulten majoritàriament avalats que els desplaçara algú alié a l’organització.

Els dirigents inicien aquest hivern una sèrie d’actes d’escolta amb el teixit associatiu, centrats en el canvi de model econòmic, la lluita contra l’emergència climàtica i els serveis públics fonamentals. La coportaveu de Compromís Àgueda Micó reivindica el paper de la coalició al capdavant dels departaments “fonamentals” per a la ciutadania i remarca que “Compromís és la casa comuna de tots els que volen fer política des d’ací sense rebre instruccions de Madrid”.

La reserva de places, subratllant el caràcter independent dels perfils, el seu lloc en les llistes i l’èmfasi en la sobirania valenciana deixen fora formacions com Esquerra Unida i Podem, que advoquen per una coalició de les tres forces per a les municipals i les autonòmiques. Sobre aquest assumpte, el coportaveu d’Iniciativa-Compromís Alberto Ibáñez apuntava que la seua formació sempre “ha tingut les portes obertes a tota la gent, el talent i les idees que vulguen sumar-s’hi” i que seran “molt respectuosos” amb la resta de les formacions, però que “fora de cercles molt concrets”, a la gent no li interessen el “soroll”, el “salseo”, ni “les sopes de sigles”. “La gent no vol que parlem del nostre melic, sinó del que l’afecta en el dia a dia”, conclou.