El primer alcalde valencià de Vox elegit a Nàquera, votació equivocada a Vilafamés i tensió en Albal

Les investidures de les alcaldesses i alcaldes en els municipis valencians aquest dissabte han proporcionat anècdotes, i sorpreses.Entre elles està la nova alcaldia a Nàquera, on han pactat PP i Vox, però en aquest cas per a donar la victoria a l'extrema dreta, el candidat de la qual, Iván Expósito, s'ha proclamat alcalde. Els ultres van ser els més votats en les eleccions del 28M i els populars els tercers. Aquesta alcaldia, l'única de Vox en la Comunitat Valenciana, ha merescut la felicitació de qui era el número u del partit a la Generalitat, Carlos Flores, que ara encapçalarà la llista al Congrés dels Diputats, que ha augurat que “en vindran molts més”.

Vox també ha sigut el protagonista a Vinaròs però en un sentit diferent. En aquest cas ha estat perquè ha mantingut el suspens del sentit del seu vot, i si serviria per a desbancar l'alcalde socialista de la ciutat del Baix Maestrat, que també va ser el més votat en els passats comicis. Per a evitar un alcalde del PSPV el PP estava disposat a pagar un preu alt, cedir l'alcaldia als independents de PVI que era la seua condició indiscutible, malgrat que els populars tenen set regidors i els independents només dos. Però la ultradreta no ha entrat en aquesta estratègia i ha mantingut el vot al seu propi candidat per a sorpresa de molts. Amb aquesta votació el socialista Guillem Alsina -amb el suport de Compromís- ha aconseguit una segona legislatura consecutiva, ara en minoria, almenys de moment.

El PSPV i Compromís es fan un embolic a Vilafamés

A Vilafamés la sorpresa ha sigut un error com a colofó a una negociació d'última hora. El PSPV s'ha equivocat en votar i ha propiciat l'alcaldia del PP quan havien pactat ja amb Compromís. I és que les negociacions entre socialistes i valencianistes s'han apurat fins a deu minuts abans del ple d'investidura, unes negociacions que han suposat el repartiment de l'alcaldia. Aquesta s'havia de distribuir en el primer any i mig per a Compromís i els dos anys i mig finals per als socialistes. I qué ha passat? Doncs que els socialistes s'han equivocat i han votat el seu propi candidat, mentre que Compromís també ha votat la seua i el PP ha aconseguit la vara de comandament perquè han votat a la seua candidata, que encapçalava la llista més votada. Malgrat que s'ha reclamat repetir la votació, com la presidenta de mesa d'edat era la mateixa candidata del PP no ho ha permés -legitimada amb la llei a la mà-; PSPV i Compromís ja han advertit que s'afanyaran a presentar una moció de censura tan prompte com siga possible.

Morella, el feu de Ximo Puig, passa a les mans d'un independent secundat pel PP

On no ha pogut allargar el PSPV el seu govern ha sigut a Morella, en altre temps feu de Ximo Puig. Aquest dissabte s'ha certificat la fi d'un període de 32 anys de govern socialista gràcies al pacte a quèhan arribat Independents per Morella i el PP que han elevat a l'alcaldia l'independent Bernabé Sangüesa.

També ha finalitzat una era a Bunyol, 'la xicoteta Rússia' valenciana, on s'ha posat fi a un període de 44 anys de democràcia amb governs de l'esquerra, una era que va començar amb el PC i en la qual després es van alternar EUPV i el PSPV. Ara Virgina Sanz és la nova alcaldessa, lloc al qual arriba després d'aconseguir el suport de XBuñol.

Tensió en el ple d'Albal

Una altra era que ha acabat, més curta, ha sigut la de l'alcalde socialista Ramon Marí a Albal després de 20 anys de govern. Però aquest final ha vingut amb tensió i crispació entre el públic assistent al ple, que ha requerit d'una intervenció de la Policia Local. Marí, en la seua presa de possessió de l'acta ha afirmat que el de PP, Vox i Avant Albal és un “pacte de sous, per a cobrar més i d'odi contra ell”.