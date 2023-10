El primer psicòleg, alié a la conselleria, que va entrevistar la menor abusada per l'exmarit d'Oltra va dubtar de la seua veracitat

El primer psicòleg que va entrevistar la menor tutelada abusada per l'exmarit de Mónica Oltra no va donar credibilitat al seu relat. El 20 de febrer del 2017, el Comité Antisida de València es va posar en contacte amb la responsable del Centre Niño Jesús, en el qual estava interna la menor, per a advertir-li que Maite T. havia revelat que un educador “li donava massatges i es masturbaba”. “No li vam donar credibilitat. Li vam dir que ho denunciara”, va informar la dona. Es tracta del centre al qual la menor acudia per a rebre els diners que li feia arribar el seu pare, empresonat en aquell moment. El director del comité, que és psicòleg, es va entrevistar amb la menor i va dubtar de la seua versió. “No puc arribar a dir si és veritat o no, o és una justificació a la seua decisió d'eixir d'ací”, va concloure.

La versió del psicòleg figura en els documents d'incidència elaborats per la directora del Centre d'Acollida Niño Jesús, que figuren en els informes policials sobre els correus electrònics intercanviats pels investigats en la causa sobre les presumptes maniobres de la Conselleria d'Igualtat per a tapar els abusos.

En una reunió celebrada el 7 de març del 2017, el psicòleg va abundar en què al principi “es va alarmar davant la situació” relatada per la menor però durant l'entrevista que va mantindre “va descendir la seua credibilitat” a tenor de la “incongruència entre el que relata i la comunicació no verbal”. Li va plantejar preguntes concretes a les quals no va poder respondre i el va sorprendre que la xica no va saber “situar en el temps” l'episodi que denunciava. Maite T. va dir que li ho havia contat a una amiga però que no creia que aquesta ho recordara.

Això sí, sempre segons els informes del centre, el psicòleg va dir: “Pense que s'ha de denunciar però si no diu tota la veritat té repercussions”. El 28 de febrer, una psicòloga de la Conselleria d'Igualtat va realitzar una exploració de la menor, que no “aprecia cap indici”. En cap moment es va avisar a la Fiscalia de Menors.

En els més de 48.000 correus electrònics analitzats per la Policia no s'ha trobat comunicacions per part d'Oltra respecte al cas. Només figuren cinc e-mails del seu cap de gabinet, Miquel Real, també investigat en la causa.

El 10 de març del 2017, el centre va comunicar a l'educador que “en l'exploració realitzada des de conselleria no s'ha vist cap indici” d'abús. El 23 de març, l'exmarit d'Oltra va remetre un esborrany d'informe que li havia sol·licitat la directora del centre després de la denúncia de la menor, titulat “Protocols d'educadors de nit”, en el qual exposa la trajectòria de Maite T.

En l'informe conta que l'ajudava a dormir amb “exercici de relaxació controlant la respiració”. En el judici, l'educador va reconéixer que en alguna ocasió li va donar un massatge al cap per a ajudar-la a dormir, estant els dos sols a l'habitació, encara que va negar que es masturbara amb la seua mà, tal com mantenia l'acusació. La sentència de l'Audiència Provincial de València que el va condemnar a cinc anys de presó està pendent d'un recurs davant el Tribunal Suprem.

Malgrat les reticències inicials cap a la versió de la menor, el 22 de juny del 2017 dos agents del Grup de Menors (Grume) de la Policial Nacional van mantindre una trobada casual a l'entrada del centre Niño Jesús amb Maite T. i el seu nuvi de llavors i es van assabentar de la situació. Els agents van comunicar els fets a la inspectora cap del Grume, que cinc dies després va informar la Fiscalia de Menors, que va obrir diligències d'investigació penal.

Entre els correus també figura un escrit, del 6 de juliol, de la fiscal encarregada de la investigació del cas de Maite T. sol·licitant els informes del centre i l'exploració de la psicòloga de la conselleria després de la denúncia inicial de la menor. La representant del Ministeri Fiscal retreia que cap d'aqueixos informes figurava en l'expedient de protecció. Així, la fiscal va ordenar “amb caràcter immediat” el trasllat de la menor a un altre centre “donada la gravetat d'allò denunciat”. El 14 de juliol, la mateixa fiscal de menors va demanar al departament d'Oltra que s'informara del motiu pel qual la denúncia de Maite T. de cinc mesos abans “no va ser comunicada” al Ministeri Públic “quan es va tindre coneixement”.

En un correu de l'11 d'agost dirigit al llavors cap de la Secció del Menor de la Generalitat Valenciana, Francisco Soriano, la directora del centre l'informa que l'educador no seria apartat atés que la Fiscalia no havia dictat “cap mesura cautelar” i per “no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte”. En realitat, el 28 de juliol, la fiscal havia presentat una denúncia davant el Jutjat d'Instrucció número 15 de València, que va dictar un acte aqueix mateix dia per a imposar a Luis Eduardo R. I. l'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la menor durant sis mesos com a mesura cautelar.

El 4 d'agost del 2017, segons la versió d'Oltra, la llavors vicepresidenta es va assabentar que la Fiscalia havia ordenat l'allunyament del seu exmarit (amb el qual encara convivia) cap a la menor, en arribar la notificació de la resolució al domicili familiar. La mateixa Oltra va reconéixer en una compareixença en les Corts Valencianes que va ser ella qui va ordenar al seu equip elaborar un informe intern, encara que la investigació judicial sobre els abusos ja estava en marxa. L'exvicepresidenta va matisar durant la seua declaració com a investigada aquella declaració i va dir que es va limitar a ordenar al seu equip que indagara què havia passat. En un correu del 23 d'agost entre Miquel Real i Enric Juan, tècnic del gabinet d'Oltra, es fa al·lusió a l'obertura d'una informació reservada.

L'informe es va elaborar encara que que la Conselleria d'Igualtat sabia que els fets estaven sent investigats per la Fiscalia de Menors. El Ministeri Públic i el jutge instructor mantenen que l'equip d'Oltra hauria maniobrat per a desacreditar amb un informe intern la versió de la menor.

Una única referència en els correus

Només figura un 'e-mail' que podria comprometre l'equip d'Oltra. Una tècnic de la Conselleria d'Igualtat, investigada en la causa, escriu a la directora del centre el 4 de setembre demanant que una lletrada anomenada María José s'entreviste amb ella i amb l'educador “per separat, pel tema de Maite”. La dona indica en el correu: “Segons em comenta és molt urgent, ja que les pressions de la DG són insistents”. L'abreviatura “DG” podria correspondre a Direcció General.

Quatre dies després d'aqueix correu, la directora general d'Infància, Rosa Molero, envia un ofici dirigit a les tres direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat en què ordena que si es produeix una denúncia d'abusos en els centres, el director “haurà de comunicar immediatament al Ministeri Fiscal aquesta situació”.