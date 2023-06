La primera mesura del nou govern PP-Vox d’Elx, desmantellar el carril bici, provoca la primera mobilització ciutadana

El mes de setembre passat l’Ajuntament d’Elx rebia el Premi Bones Pràctiques Locals pel Clima atorgat per la Xarxa de Ciutats pel Clima –dependent de la Federació de Municipis i Províncies– al seu projecte de conversió en zona de vianants i al seu carril bici. Nou mesos després el nou alcalde, Pablo Ruz (PP), ajudat a pujar per Vox per poder desbancar l’alcalde socialista –el més votat en les eleccions–-, anunciava la reversió del carril ciclista en el mateix ple d’investidura, mostrant-ho així com una de les prioritats del nou govern municipal que també s’incloïa en el pacte de govern amb l’extrema dreta.

Ruz va anunciar així l’eliminació dels carrils bici de José María Buck, l’avinguda de Joan Carles I i Pedro Juan Perpinyà, una infraestructura que va suposar una inversió de 370.000 euros a les arques públiques, que va comptar amb ajudes europees, cosa que podria suposar la devolució, extrem que nega l’alcalde popular.

El mateix Ruz va voler defensar la intervenció assegurant que no estava en contra dels carrils bici, sinó només dels que considera que estan construïts en llocs inapropiats i que assenyala que causen problemes de trànsit. En realitat, en campanya el PP ja anunciava mesures per a afavorir l’ús del cotxe a la ciutat, prometent la creació de 1.490 places d’aparcament, la major part de les quals de pagament.

Aquesta primera decisió sobre la mobilitat ha provocat la primera protesta ciutadana que tindrà lloc dijous. Es tracta d’una ‘bicifestació’ “per la defensa dels carrils bici i la seguretat viària amb bicicleta”, organitzada per l’associació Elx amb Bici i pel grup ecologista Margalló-AE Agró. S’han adherit a la convocatòria altres grups com CCOO, la Federació d’Associacions Veïnals d’Elx i Compromís.