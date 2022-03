La primera radiografia valenciana de les emissions de CO2 conclou que 22 ciutats generen més del 50% de la contaminació

La Comunitat Valenciana s’ha convertit en la primera que té un inventari d’emissions d’alta resolució i de magnitud municipal. La Conselleria de Transició Ecològica va presentar dimarts l’Inventari d’Emissions de Gasos d’Efecte d’Hivernacle, una eina per a la presa de decisions que quantifica i identifica les emissions dels municipis de la Comunitat Valenciana.

La consellera, Mireia Mollà, acompanyada de la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, va destacar les principals conclusions d’aquest inventari; un dels instruments que inclou la nova Llei valenciana de canvi climàtic i transició ecològica per definir els objectius sectorials i coordinar una estratègia centrada en els sectors que generen més impacte.

“Un total de 22 municipis de llarg a llarg de la Comunitat Valenciana, i concentrats en les grans ciutats, són responsables de més del 50% de les emissions totals de tot el territori. Per sectors, sobretot el tema del transport i energètic seran els nostres camps de batalla per a poder fer una tasca eficient d’adaptació i mitigació davant del canvi climàtic”, va indicar Mollà.

En concret, els municipis que més contaminació generen són, per aquest ordre: València, Castelló de la Plana, Alacant, Elx, Paterna, Sagunt, Oriola, Riba-roja de Túria, Torrent, Gandia, Torrevella, Vila-real, Aldaia, Tavernes Blanques, Almassora, Quart de Poblet, Onda, Alzira, Benidorm i Sant Vicent del Raspeig.

Per contra, altres municipis són els responsables de l’absorció de més d’un terç de les tones de CO₂ emeses: Morella, Aiora, Requena, Venta del Moro, Xelva, Cortes de Pallars, la Pobla de Benifassà, Vistabella del Maestrat, El Toro, Vallibona, Toixa, Andilla, Bicorb, Vilafermosa, Cofrents, Énguera, Sorita, Benaixeve, Cortes d’Arenós, la Iessa, Xalans, Ares del Maestrat i Alpont.

L’Inventari ha sigut desenvolupat amb la Universitat Politècnica de València i l’empresa Gemini Tools, que ha dissenyat una metodologia eficient per a obtindre una eina de decisió contra el canvi climàtic. Està basada en la quantificació estandarditzada, la identificació d’oportunitats i el seguiment d’indicadors per a reforçar o reorientar les mesures aplicades.

El tècnic superior de l’Institut Universitari de Tecnologies d’Informació i Comunicacions Edgar Lorenzo va ser l’encarregat d’explicar la metodologia, alineada amb els indicadors del Panell Internacional d’Experts (IPCC) de l’ONU, que fa una “primera foto” de les emissions dels municipis.

El model utilitzat calcula 163 indicadors en 541 municipis, amb la finalitat d’assenyalar els “focus d’emissió d’actuació prioritària per a obtindre una reducció significativa de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”.

La instantània recull que les emissions netes en l’àmbit autonòmic són de 23,3 milions de tones de CO2 equivalents, que es tradueix en 4,68 tones d’emissions per habitant. L’energia lidera el percentatge d’emissions, seguit del transport i els processos industrials.

La consellera va posar de manifest que el mapa permet saber quins sectors productius “han de concentrar l’esforç per a fer una transició ecològica eficient, sense oblidar la part individual i col·lectiva social, com per exemple el transport privat”, que figura com un dels principals sectors responsables de les emissions.

La directora general de Canvi Climàtic va presentar la jornada posant l’accent en l’últim informe de l’IPCC i en el caràcter crític del territori mediterrani, així com en l’articulat de la norma de la Conselleria que insta fer plans de lluita contra el canvi climàtic partint d’un inventari per a traçar un full de ruta efectiu.

La titular de Transició Ecològica, en la seua intervenció, va concloure que aquests indicadors “es presenten en la lògica de la Llei de canvi climàtic i transició que crea les figures impositives de política fiscal verda i un fons finalista per a polítiques ambientals, en què el nostre objectiu és que servisca per a pagaments per serveis ambientals”. Tota la documentació municipi per municipi és de consulta pública i ja està disponible en la pàgina web de la Conselleria.