Processats cinc ultradretans per difondre continguts nazis i planificar “actes violents de naturalesa política”

Cinc ultradretans d’Alacant detinguts fa un any durant l’operació Ario seran jutjats per delicte d’odi i associació il·lícita, acusats d’organitzar-se en un grup de WhatsApp anomenat “NacionalDemócrata” per difondre continguts nazis, racistes i homòfobs en diverses xarxes socials i blogs d’Internet. El jutge instructor del cas, segons ha sabut elDiario.es, ha processat cinc dels set acusats d’organitzar-se per promoure “actes violents de naturalesa política” que finalment no van dur a terme, a més de difondre el discurs d’odi en la xarxa.

Tots van ser imputats i arrestats a la Comunitat Valenciana així com a Madrid i Catalunya al final del mes de gener del 2022 en una operació policial batejada com a operació Ario i coordinada pel Jutjat número 3 de la localitat d’Alcoi (l’Alcoià). Una investigació centrada tant en un atac incendiari a un local LGTBi de la ciutat com en la difusió de propaganda nazi a través d’un grup de WhatsApp, blogs i diversos perfils en Internet. També es va investigar la possessió d’armes per part d’un d’ells i la planificació de seguiments a polítics d’esquerres.

Finalment cinc dels set ultres d’aquest grup s’asseuran en el banc dels acusats després que el jutjat haja dictat ordre de processament contra ells per un delicte d’odi i un altre d’organització criminal, a l’espera que la Fiscalia sol·licite l’obertura de judici oral contra ells.

Per a l’instructor, al cap d’un any d’investigació, hi ha indicis suficients que un d’ells, José Antonio R.M, va crear el 2020 un grup de WhatsApp anomenat “NacionalDemócrata” en què participaven tots els acusats amb més gent. La finalitat del grup, sota l’aparença de crear un partit polític d’ultradreta, era en realitat “promoure l’odi, la violència i la discriminació” contra jueus, homosexuals o negres. Però també planificar actes violents que mai van dur a terme.

Un altre dels seus objectius, recull l’ordre de processament, era “promoure actes violents de naturalesa política, encara que no consta que en portaren cap a la pràctica”. La documentació del cas, tal com va revelar aquest diari, recull converses intervingudes per la policia en què alguns d’ells planificaven seguiments a polítics d’esquerres.

En paral·lel a aquests plans no consumats per a exercir violència contra polítics a Espanya, cadascun d’aquests cinc ultradretans està acusat de difondre continguts racistes, homòfobs i pròxims al nazisme en diverses plataformes digitals. El fundador del grup de WhatsApp, per exemple, va crear també un blog anomenat “Partido Nacional Demócrata” des del qual cridava a l’odi contra diversos col·lectius i arribava a justificar el genocidi comés pels nazis.

La interlocutòria també destaca les aportacions de contingut d’odi que aquest ultra feia en un blog anomenat “La Comanchera Chismosa”, pretesament gestionat per dos dels acusats juntament amb diversos perfils de Twitter en què s’abocava el mateix tipus de discurs i on també escrivia un quart acusat. El cinqué processat també negava i justificava l’Holocaust des d’un perfil en la xarxa social VK, considerada la versió russa de Facebook.

Els cinc estan acusats d’un delicte d’odi i un altre d’organització criminal. Quant al primer, l’instructor afirma, per exemple, que “la literalitat dels textos n’evidencia la naturalesa discriminatòria”, en referir-se als continguts que un d’ells publicava en el seu blog. Quant al segon delicte, el jutge destaca els “contactes personals més directes” entre els integrants del grup de WhatsApp per a crear el partit polític ultra que donara “empara” als seus plans delictius.

Les proves, a falta de la celebració del judici, són suficients per a “apreciar l’existència d’una associació de caràcter il·lícit encaminada tant a la comissió i la promoció de delictes com al foment i la promoció de l’odi i la discriminació davant de col·lectius especialment vulnerables”, diu la interlocutòria.

Armes i un atac a un local LGTBi

Després de més d’un any d’investigació, l’ordre de processament deixa fora del judici dos dels acusats i deixa també fora de la nòmina d’acusacions l’atac a un local LGTBi d’Alcoi del qual, en un primer moment, la policia va responsabilitzar un dels ultres.

Un atac perpetrat l’octubre del 2021 contra la seu del col·lectiu LGTBI ‘Ponts d’Igualtat’, que aquell dia va aparéixer amb una bandera LGTBI cremada, signes de cremades en la façana i un paper en terra: l’àguila imperial hitleriana portant el jou i les fletxes falangistes en compte de l’esvàstica amb el nom del Partido Nacional Demócrata i un missatge en majúscules. “Contra el separatisme i els seus còmplices”, deia.

Un dels acusats va reconéixer davant els policies haver col·locat aquesta propaganda, haver participat en una agressió a un home juntament amb ultres de l’Espanyol i, fins i tot, haver fet pintades feixistes i nazis en la seu de Podem a Alcoi. Però no haver perpetrat aquest atac, i la investigació no ha permés reunir prou proves per a fer-lo seure en el banc dels acusats també per aquests fets. S’arxiva aquesta part del cas “per més que puga haver-hi una certa sospita”, diu l’acte.

Dos ultres més investigats també es queden fora del futur judici. No portaven cap dels blogs o perfils investigats per difondre el discurs nazi de la resta d’imputats. Un d’ells també era investigat per tindre una arma sense llicència a casa, però el jutjat conclou que “l’arma de foc intervinguda en el seu domicili no necessita permís ni cap llicència”, deixant la porta oberta al fet que puga ser multat per la via administrativa. Era un revòlver que, segons la policia, estava “en perfecte estat de funcionament”.