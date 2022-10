La promotora d’un festival anul·lat per envair terrenys protegits perd la batalla per la indemnització

La promotora del festival Mare Nostrum s’ha emportat un segon revés a compte de la petició d’indemnització de 761.813 euros a la Generalitat Valenciana per l’anul·lació de la celebració en el paratge dels Peixets en el terme municipal d’Alboraia. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs de l’empresa Mare Music Events SL contra la resolució de la Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible que desestimava al seu torn el recurs contra la decisió de no atorgar l’autorització per a les obres d’adequació dels terrenys de la partida Miracle, afectades parcialment per les zones de servitud de trànsit i protecció, per a la celebració de l’esdeveniment.

Els terrenys dels Peixets tenen un valor ecològic especial i estan declarats sòl no urbanitzable protegit, cosa que va portar l’associació Per l’Horta, a més d’altres col·lectius ecologistes, a plantar batalla contra el projecte. A més, la suspensió del festival va incendiar les xarxes socials i va provocar diverses denúncies per la devolució dels diners de les 17.500 entrades venudes.

La promotora al·legava en el seu recurs que la denegació de l’autorització “a tan sols uns dies de la celebració prevista de l’esdeveniment” i “sense temps per a poder instrumentar una solució alternativa” va generar una “flagrant i palmària indefensió”. L’Advocacia de la Generalitat Valenciana, per la seua banda, argumentava que el festival es va celebrar finalment en la Marina Sud del port de València.

La sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV recorda que no es va produir cap mena d’“invasió competencial” de la Generalitat Valenciana respecte de l’Ajuntament d’Alboraia. El consistori argumentava que l’esdeveniment, “per la seua pròpia naturalesa”, no podia tindre una altra ubicació. No obstant això, la sentència recorda que l’ajuntament ni tan sols va recórrer en la via contenciosa contra la suspensió i remarca que el terreny dels Peixets “ha de ser considerat sòl no urbanitzable”.

A més, també assenyala que l’informe de la Prefectura Provincial de Trànsit resulta “prou clar i precís” quan estableix que la partida del Miracle d’Alboraia es troba en la zona d’afecció de l’autovia V-21. “La celebració mateixa de l’esdeveniment podria produir en els conductors que circulen per aquesta via una deficiència en la percepció del desenvolupament normal de la circulació i falta d’atenció en la conducció, cosa que podria motivar múltiples retencions i, cosa que és més important, riscos d’accidents de circulació”, segons alertava la Prefectura Provincial de Trànsit.

Sobre la indemnització que sol·licitava la promotora, la sentència al·ludeix a una part dispositiva anterior de la secció quarta de la mateixa Sala Contenciosa Administrativa que ja va denegar la petició. “No queda acreditada la relació de causalitat entre el mal la indemnització del qual se sol·licita i el funcionament del servei públic, per la qual cosa no ha de declarar-se la responsabilitat patrimonial de la Generalitat”, indicava.

Així doncs, una vegada desestimades les al·legacions de la promotora, “no té lloc la indemnització per danys i perjudicis reclamada”, conclou la secció primera. Aquesta nova sentència, la segona que desestima la indemnització de 761.813 euros i que no és ferma, imposa les costes a l’empresa Mare Music Events SL.