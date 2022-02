Protecció de Dades arxiva per segona vegada una denúncia del PP sobre el robatori de 4 milions en l’EMT de València

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha arxivat el procediment sancionador contra l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València iniciat arran d’una denúncia del PP per una pretesa bretxa de seguretat durant el frau contra EMT esdevingut el 2019.

Al juny del 2020, l’AEPD ja va rebutjar la denúncia presentada pels populars contra l’EMT per aquest assumpte pel fet de determinar que, com sempre ha defensat EMT, no es va produir cap violació en la protecció de dades durant l’estafa, sinó que aquesta va ser possible per l’actuació de l’exdirectora d’Administració.

Posteriorment, l’AEPD va tornar a reobrir per sorpresa aquest expedient ja arxivat, una decisió que l’EMT va recórrer, al·legant també indefensió per haver-se reobert un expedient ja arxivat sense notificació prèvia.

En la seua resolució, a què ha tingut accés elDiario.es, l’Agència reconeix que l’empresa pública “no va rebre el trasllat del recurs de reposició interposat, fet que la va privar de la possibilitat de formular al·legacions, i tenint en compte que aquesta dada és essencial amb vista a la defensa de l’interessat, procedeix anul·lar les actuacions practicades i reposar-les al moment en què es va produir el defecte procedimental”.

No obstant això, afig el document, “tenint en compte que la presumpta infracció estaria prescrita des dels dos anys de la presumpta comissió, procedeix arxivar aquest procediment”.

Després de la resolució de l’AEPD, el president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha afirmat que aquest nou arxivament “se suma a la llarga llista de denúncies arxivades al PP” i ha afegit que “el PP continua fent el ridícul amb la seua campanya de denúncies falses per a desviar l’atenció i intentar tapar els seus casos de corrupció i la seua falta de projecte de ciutat per a València”.

L’arxiu de l’AEPD manifesta a més de nou que no es va produir cap bretxa de seguretat durant el frau. Actualment, el Jutjat d’Instrucció número 18 continua investigant aquests fets, en què l’exdirectiva està personada com a investigada i CaixaBank com a possible responsable civil per haver executat les transferències a un país amb què mai havia operat l’EMT i saltant-se els protocols establits.

D’altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de València va confirmar l’acomiadament disciplinari de l’exdirectora per haver incomplit el seu deure de confidencialitat i custòdia de l’empresa quan va facilitar dades confidencials als presumptes estafadors, fet que es va considerar una “greu negligència de l’actora en el compliment de les seues obligacions laborals”.