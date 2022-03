Protegir les prostitutes, perseguir els proxenetes o multar els puters... decàleg de mesures per a “tancar els bordells”

L’Administració autonòmica podrà sancionar amb multes o la clausura els establiments que, “camuflats amb llicències per a hostaleria o oci, permeten o afavorisquen l’exercici de la prostitució”. Aquesta és una de les mesures incloses en la reforma de la Llei d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat Valenciana que ha detallat la consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, dimecres i que té com un dels seus objectius l’abolició de la prostitució, “una forma de violència de gènere”.

Bravo ha detallat un decàleg d’iniciatives elaborades pel Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució en què han participat en els últims mesos una trentena de persones expertes en diferents àmbits i el treball de les quals ha permés confeccionar un “diagnòstic precís” sobre la prostitució en el territori valencià.

Les deu mesures inclouen reformes normatives en l’àmbit estatal, autonòmic i local, així com iniciatives assistencials per a les dones prostituïdes i accions de formació i sensibilització, tant per als professionals que estan en contacte amb aquestes dones com de la ciutadania en general. Precisament, amb la reforma de la norma valenciana signada dimecres es podrà “perseguir i sancionar els propietaris de bordells que s’amaguen darrere de façanes de negocis hostalers o d’oci”.

Pel que fa a la clausura d’establiments, aquesta s’estendrà, fins i tot, en el cas que el responsable haja cessat en l’activitat i siga un altre qui sol·licite l’obertura.

També es prohibiran els espectacles i les activitats públiques que inciten o fomenten la prostitució o qualsevol forma d’explotació sexual i s’estableix com a sanció administrativa la demanda de sexe pagat tant en locals i establiments públics com en les carreteres que són competència autonòmica.

Víctimes de violència masclista

El Govern valencià també advoca per modificar la llei autonòmica contra la violència sobre la dona de manera que es reconega les dones prostituïdes com a víctimes de la violència masclista, cosa que garantirà, tal com ha apuntat la consellera, el seu accés “a tots els drets i recursos assistencials que protegeixen les víctimes del terrorisme masclista”.

Justícia també farà un model únic d’ordenança abolicionista que s’oferirà als ajuntaments valencians i que tractarà la prostitució com una mena de violència de gènere “i no com un problema d’ordre públic, sancionant el puter i protegint la víctima tal com va ocórrer la setmana passada en la localitat valenciana d’Albal”.

De la mateixa manera, es proposa augmentar el parc públic d’habitatges “i que es considere les dones prostituïdes un col·lectiu prioritari” per a accedir a aquests recursos residencials i s’advoca per reforçar els recursos formatius per oferir eixides sociolaborals a aquestes dones mitjançant itineraris específics per la seua condició de víctimes de prostitució, així com per potenciar el programa Alba de la Generalitat per a l’eixida de l’explotació sexual i estendre la seua acció perquè siga accessible a qualsevol víctima de la prostitució en el territori valencià.

Llei integral d’àmbit estatal

La solució d’aquest “problema complex” no es pot abordar “en solitari”. Per això, s’insta el Govern i les Corts a aprovar una llei integral per a l’abolició de la prostitució com a “resposta més contundent per a erradicar aquest tipus de violència de gènere”, de manera que es complisca amb el que s’estableix en el Conveni d’Istanbul, “ratificat per Espanya i que reconeix les dones prostituïdes com a víctimes de la violència de gènere”, tal com ha recordat Bravo.

Segons la consellera, la llei ha d’actuar en tres direccions: la persecució del proxenetisme “en totes les seues formes”, cosa que comportarà la introducció de nous tipus delictius en el Codi penal com la terceria locativa (el lloguer d’espais per a la compra de sexe) o el rufianisme (la inducció a la prostitució per part de la parella sentimental de la víctima); la sanció penal de la demanda i compra de sexe “perquè és evident que si existeix la prostitució no és perquè hi ha dones que venen el seu cos, sinó milions d’homes disposats a comprar”; i a protecció i consideració de totes les dones en situació de prostitució com a víctimes de violència de gènere, “amb tot el que això implica”, cosa que suposarà la modificació de la Llei orgànica de violència de gènere del 2004, la Llei d’assistència jurídica gratuïta del 1996 i la Llei de l’estatut de la víctima del delicte de 2015.

Per a la consellera, l’aprovació d’aquesta llei integral, a més, ha d’incorporar modificacions normatives com la reforma de la Llei d’estrangeria per a incloure una via extraordinària de regularització de les dones víctimes de prostitució; l’eliminació del requisit de col·laboració de la víctima en la investigació per a accedir al retorn assistit o a la regularització; la creació d’itineraris de regularització d’estrangeres per a l’obtenció de permisos de residència i treball i l’eliminació de la sanció administrativa que es recull en la Llei de seguretat ciutadana per a les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució.

“Estem ja el camí perquè la Comunitat Valenciana siga la primera autonomia a obrir el procés per a abolir la prostitució a Espanya. Un procés en què aportem mesures concretes, reformes legals i propostes viables per a acabar amb aquesta mena de terrorisme masclista”, ha conclòs Gabriela Bravo.