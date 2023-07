Protesta a Borriana contra la censura de revistes per part de Vox: “Volem viure plenament en valencià”

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns davant la biblioteca municipal de Borriana en senyal de protesta per la censura del regidor de Cultura de Vox -que governa des de fa unes setmanes amb el PP en aquest municipi castellonenc- d'una sèrie de revistes en valencià, la subscripció de les quals va cancel·lar. “Volem viure plenament en valencià”, es llegia en la pancarta que presidia la concentració.

La protesta, convocada per Plataforma per la Llengua, es referia a la censura de les revistes infantils Camacuc i Cavall Fort, la revista especialitzada en música en català Enderrock, el setmanari d'actualitat El Temps i la publicació de temàtica lingüístca Llengua Nacional. A la concentració han assistit, al costat de la ciutadania i col·lectius cívics com Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià, representants de sindicats com a CCOO i de forces polítiques progressistes com Compromís-Sumar, amb el síndic en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, i l'exconseller d'Educació i Cultura Vicent Marzà, i el PSPV, amb l'ex alcaldessa de la localitat Eva Redondo.

El delegat de la Plataforma per la Llengua del País Valencià, Antoni Royo, ha exigit a l'Ajuntament de Borriana que “torne a la situació anterior perquè la gent puga llegir qualsevol de les revistes retirades ja que, als que no ho vulguen, ningú els obliga”. Ha afegit que “és un plantejament cultural i d'autèntica democràcia”.

En declaracions a Efe, Royo ha demanat que es tornen a posar les publicacions a la disposició del públic: “Les revistes estaven a la disposició de la gent i qui volia lliurement les llegia i qui no volia, no”. Royo ha assegurat que el que ha ocorregut és “desagradable” i ells “no volien crear aquesta situació”. No obstant això, ha explicat, “aquell que ha sigut designat regidor de Cultura hauria d'estar programant activitats culturals i no estava cridat a ser regidor d'incultura”.

D'altra banda, ha subratllat que les revistes censurades “no tenen res en comú, només que estan en valencià” i poden “interessar a públics molt diferents”. Ha lamentat que el que passa en aquest cas és precisament que “no toleren que estiguen en valencià” i això “és una opinió personal”, cosa que “no està en el treball d'ocupar-se de la cultura de Borriana sinó que suposa censurar-la”.

Aquesta censura va ser secundada pel que serà el vicepresident de la Generalitat Valenciana, l'ex torero Vicente Barrera, així com també pel mateix Santiago Abascal afirmant que “ens estem oposant a l'imperialisme català”, mentre el PP es posava de perfil en assenyalar que les revistes es poden comprar de manera privada.

Per contra, l'empresa editora d'El Temps, una de les revistes censurades, ha comprovat que “el resultat ha sigut un allau de noves subscripcions i molta gent mobilitzada”.