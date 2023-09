Protestes contra PP i Vox en la Comunitat Valenciana pel caos de l'inici del curs: “Ja no tenen excuses”

Tercer dia del curs escolar valencià i el conseller del ram, el popular José Antonio Rovira, afronta les primeres protestes pel caos en l'adjudicació de places docents. Desenes de representants de la comunitat educativa s'han concentrat a l'entrada de la Conselleria d'Educació, en l'avinguda de *Campanar de València, per a protestar davant l'inèdit desori en l'arrancada del curs escolar. Aquest dimarts, el departament autonòmic va retirar la llista d'adjudicacions, per a uns 2.800 docents, destinada a cobrir substitucions i baixes.

La falta de previsió del conseller Rovira, que en la llista anterior del passat 7 de setembre a penes va destinar 205 places per a substitucions, va provocar que molts centres públics iniciaren el curs sense les plantilles completes. També hi ha hagut concentracions davant les direccions territorials de la conselleria a Alacant i Castelló.

Una portaveu de la Conselleria d'Educació no ha donat una data per a la publicació de la llista corregida. “Estan treballant en això”, agrega.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que Rovira “ja no té excuses per a no adjudicar correctament les places”. Una vegada resolts els problemes amb les llistes d'agost, per a més de 20.000 docents, “no s'explica que continuen detectant-se errors en les adjudicacions”.

Així, el STEPV exigeix a Educació que “deixe ja de culpar a uns altres dels problemes en les adjudicacions i solucione d'una vegada per sempre els problemes informàtics perquè els ce uns altres tinguen tota la plantilla completa i puguen començar el curs amb normalitat”. Els recurrents errors en les llistes compliquen “greument” l'atenció a l'alumnat, recorda el sindicat.

Per part seua, el sindicat CCOO-PV adverteix que la “incapacitat de gestió” de la Conselleria d'Educació té “efectes molt nocius” en els centres. “Ens trobem davant una situació caòtica en la qual milers d'alumnes encara esperen l'adjudicació del professorat que els ha d'atendre, i centenars de centres esperant tindre completa la seua plantilla”, agrega el sindicat.

El PSPV-PSOE: “La Conselleria d'Educació és un caos”

El portaveu socialista d'Educació en les Corts Valencianes, Jose Luis Lorenz, ha criticat que hi haja 2.800 places de docents sense adjudicar: “No és un error informàtic, no saben gestionar i són incompetents”, ha dit.

Lorenz també ha denunciat que els professors especialistes de Formació Professional no han signat encara els seus contractes de treball quan ja ha començat el curs: “Això afebleix una FP que ha sigut una prioritat durant el Consell de Ximo Puig”. El PSPV-PSOE també ha demanat a Rovira que prenga les mesures necessàries per a solucionar el caos del transport escolar provocat per problemes amb la subrogació de l'empresa adjudicatària.

“La Conselleria d'Educació és un caos”, conclou el parlamentari socialista.