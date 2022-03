Un protocol facilita l’acolliment de xiquets i famílies que fugen de la guerra d’Ucraïna en centres educatius valencians

La Conselleria d’Educació ha elaborat un protocol específic d’acolliment a alumnes refugiats que han arribat a la Comunitat Valenciana procedents d’Ucraïna, un país immers en un conflicte bèl·lic arran de la invasió de Rússia. Es tracta d’un recurs educatiu dirigit al professorat que estava previst dins de les mesures incloses en el dispositiu activat per la Generalitat.

Davant la situació que pateixen aquestes persones, que fugen de la guerra al seu país d’origen, els centres educatius valencians tracten de “facilitar un acolliment i una proximitat, com més acurada millor, a aquests xiquets i famílies, des de l’empatia amb les circumstàncies que estan vivint”.

El document té com a base el protocol d’acolliment per a alumnat desplaçat i nouvingut aprovat el 5 de juny de 2018, unes directrius per a preparar la rebuda i organitzar una resposta a les necessitats de l’alumnat que s’incorpora: “Seria convenient, com a mínim durant les primeres setmanes, que fem molta atenció a aquest alumnat i a les seues famílies, pel xoc que acaben de patir”.

Des d’Educació proposen assignar alumnat de referència als nouvinguts, “si fora possible, del seu país d’origen, o bé alumnes migrants que ja estiguen un temps a la Comunitat Valenciana i que vulguen participar en aquest acolliment”; assignar també professorat de referència, tant als alumnes com a la seua família, que puga atendre els seus dubtes i les seues inquietuds“; facilitar la comunicació i l’expressió oral ”tant com siga possible“, ”adaptant el ritme, repetint missatges, simplificant el vocabulari, fent pauses, comprovant que s’entén el missatge“. ”En un primer moment, ha de prevaldre la comunicació“, apunten.

El protocol especifica que, quan s’oferisca la informació per escrit, ha de ser “tan accessible com es puga”: “simplificant la gramàtica (subjecte, verb i predicat); utilitzant facilitadors visuals, fotos, pictogrames...; explicant el que es dona per escrit; aprofitant la tecnologia i els traductors digitals...

S’han de “prioritzar” els aspectes emocionals i de relacions sobre les qüestions acadèmiques, “almenys, les primeres setmanes o mesos”, i si la situació és complicada o la quantitat d’alumnes a acollir és molt elevada, “sol·licitar suports a agents externs que puguen col·laborar” amb la comunitat educativa.

Se’ls pot facilitar l’orientació pel centre, incloent-hi paraules o frases en ucraïnés per facilitar la comprensió; organitzar una reunió inicial per aclarir dubtes amb les famílies i els alumnes amb l’ajuda de mediadors culturals i d’intèrprets; facilitar l’expressió emocional de tots els alumnes i tractar els dubtes que tinguen sobre la guerra en les tutories; respectar el procés d’adaptació dels alumnes nouvinguts; o fer assemblees amb dinàmiques de presentació...

Pel que fa a les famílies, se’ls ha d’informar de l’arribada dels nous estudiants i de les actuacions que es duran a terme en el centre; la seua col·laboració; proposar famílies ajudants o guia; comptar amb mediadors interculturals... Buscar tutors afectius “amb capacitat d’escolta i empatia” per als alumnes així com referents adults de consulta i explicar pautes d’interacció lingüística que faciliten la comunicació.

1.800 concessions de protecció de temporal

La Comunitat Valenciana ha concedit un total de 1.788 peticions de protecció temporal a persones arribades des d’Ucraïna fugint de la guerra –la Comunitat Valenciana ha oferit ja 3.406 places per a recollir a refugiats ucraïnesos–, cosa que la converteix en la segona autonomia que més expedients han tramitat i ha concedit, només per darrere de la Comunitat de Madrid. La protecció temporal, que es pot sol·licitar a les ciutats d’Alacant, Castelló i València, es concedeix per un any amb possibilitat d’ampliar-la fins a tres, i atorga el permís de residència i de treball per als majors d’edat.

A més, la Generalitat ha enviat dos camions més amb ajuda humanitària per a les víctimes de la invasió d’Ucraïna, que transporten un total de 66 palets amb aliments i material higiènic i de primers auxilis. Els camions han eixit aquest migdia de Fira València, el centre logístic que la Generalitat ha instal·lat com a punt de recepció a la província de València, i el seu punt de destinació és Eslovàquia.